RODOVIAS MINEIRAS

Colisão entre veículos deixa três mortos e dois feridos em Minas

Acidente ocorreu na BR-418, em Carlos Chagas, no Vale do Jequitinhonha, nesta quarta-feira (3/12). Duas crianças estão entre as vítimas

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
03/12/2025 17:01

Acidente deixa três mortos e dois feridos em MG
Acidente causou a morte de três pessoas, incluindo duas crianças e um homem crédito: CBMMG

Um acidente entre dois veículos terminou com três óbitos. A colisão ocorreu na BR-418, em Carlos Chagas, no Vale do Jequitinhonha, nesta quarta-feira (3/12). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada para atender a ocorrência.

Conforme informado por militares do Pelotão de Teófilo Otoni, os três  óbitos foram constados no local – duas crianças e um homem. 

Além disso, outras duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o serviço hospitalar de Carlos Chagas pelo Samu, que também se deslocou até o local.

Em imagens feitas pelos bombeiros e cedidas à reportagem, é possível ver que o acidente ocorreu entre dois carros: uma caminhonete, que ficou atravessada de um lado da pista, e um sedan Volkswagen, que  aparece completamente amassado e fora da via.

Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente. 

