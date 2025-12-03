Colisão entre veículos deixa três mortos e dois feridos em Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um acidente entre dois veículos terminou com três óbitos. A colisão ocorreu na BR-418, em Carlos Chagas, no Vale do Jequitinhonha, nesta quarta-feira (3/12). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada para atender a ocorrência.

Conforme informado por militares do Pelotão de Teófilo Otoni, os três óbitos foram constados no local – duas crianças e um homem.

Além disso, outras duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o serviço hospitalar de Carlos Chagas pelo Samu, que também se deslocou até o local.

Em imagens feitas pelos bombeiros e cedidas à reportagem, é possível ver que o acidente ocorreu entre dois carros: uma caminhonete, que ficou atravessada de um lado da pista, e um sedan Volkswagen, que aparece completamente amassado e fora da via.

Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.