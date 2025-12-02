MG: colisão em traseira de carreta deixa um morto e quatro em estado grave

Uma colisão na traseira de uma carreta deixou um morto e quatro pessoas gravemente feridas na noite dessa segunda-feira (1º/12), na BR-135, em Augusto de Lima (MG), na Região Central do estado.

Segundo informações da concessionária Ecovias Norte Minas, o acidente ocorreu no km 555 da rodovia, sentido Sul, envolvendo um utilitário e um veículo de carga. No entanto, vídeos que circulam nas redes sociais mostram ainda uma segunda carreta tombada no sentido contrário da via, o que deve ser apurado pela investigação.

As imagens revelam a força do impacto: a parte dianteira do utilitário ficou destruída com o impacto da batida. Uma pessoa morreu no local e outras quatro, em estado grave, foram encaminhadas ao Hospital Imaculada Conceição.

A rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate e procedimentos operacionais. No momento, o tráfego já está liberado.

