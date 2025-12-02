Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NAS ESTRADAS

MG: colisão em traseira de carreta deixa um morto e quatro em estado grave

Vítimas foram socorridas em estado grave depois do acidente na Região Central do estado

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/12/2025 06:00

compartilhe

SIGA
x
Colisão traseira com carreta deixa um morto e quatro feridos na BR-135
Colisão traseira com carreta deixa um morto e quatro feridos na BR-135 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma colisão na traseira de uma carreta deixou um morto e quatro pessoas gravemente feridas na noite dessa segunda-feira (1º/12), na BR-135, em Augusto de Lima (MG), na Região Central do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da concessionária Ecovias Norte Minas, o acidente ocorreu no km 555 da rodovia, sentido Sul, envolvendo um utilitário e um veículo de carga. No entanto, vídeos que circulam nas redes sociais mostram ainda uma segunda carreta tombada no sentido contrário da via, o que deve ser apurado pela investigação.

Leia Mais

As imagens revelam a força do impacto: a parte dianteira do utilitário ficou destruída com o impacto da batida. Uma pessoa morreu no local e outras quatro, em estado grave, foram encaminhadas ao Hospital Imaculada Conceição.

A rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate e procedimentos operacionais. No momento, o tráfego já está liberado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

br br-135 carreta colisao feridos mortos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay