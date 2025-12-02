Motorista fica ferido depois de eixo de caminhão se soltar e veículo tombar
O condutor teve ferimentos no rosto e se queixou de dores na costas, principalmente na coluna, precisando ser encaminhado para Uberlândia
O motorista de um caminhão ficou ferido em um acidente na rodovia MGC-497 causado pelo rompimento de um dos eixos do veículo, no início da manhã desta terça-feira (2/12). O trânsito precisou ser interrompido durante atendimento da vítima.
O veículo estava carregado com carga refrigerada e passava pela altura do km 23, entre as cidades de Uberlândia e Prata.
Segundo o motorista informou à Polícia Militar Rodoviária, o eixo traseiro se soltou; em seguida, o veículo saiu da pista e tombou.
O condutor teve ferimentos no rosto e se queixou de dores na costas, principalmente na coluna, precisando ser encaminhado para a Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Planalto, em Uberlândia.
A carga seria transportada para Santa Juliana e, mesmo com as avarias no veículo, ela não se perdeu, sendo transferida para outro caminhão.
O trânsito, que estava lento desde 7h, teve que ser interrompido por 30 minutos por volta das 9h, para a retirada da carga e do caminhão tombado.
