Motorista fica ferido depois de eixo de caminhão se soltar e veículo tombar

O condutor teve ferimentos no rosto e se queixou de dores na costas, principalmente na coluna, precisando ser encaminhado para Uberlândia

02/12/2025 17:20

Motorista fica ferido depois de eixo de caminhão se soltar e veículo tombar
Segundo o motorista informou à Polícia Militar Rodoviária, o eixo traseiro se soltou; em seguida, o veículo saiu da pista e tombou.

O motorista de um caminhão ficou ferido em um acidente na rodovia MGC-497 causado pelo rompimento de um dos eixos do veículo, no início da manhã desta terça-feira (2/12). O trânsito precisou ser interrompido durante atendimento da vítima.

O veículo estava carregado com carga refrigerada e passava pela altura do km 23, entre as cidades de Uberlândia e Prata.

Segundo o motorista informou à Polícia Militar Rodoviária, o eixo traseiro se soltou; em seguida, o veículo saiu da pista e tombou.

O condutor teve ferimentos no rosto e se queixou de dores na costas, principalmente na coluna, precisando ser encaminhado para a Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Planalto, em Uberlândia.

A carga seria transportada para Santa Juliana e, mesmo com as avarias no veículo, ela não se perdeu, sendo transferida para outro caminhão.

O trânsito, que estava lento desde 7h, teve que ser interrompido por 30 minutos por volta das 9h, para a retirada da carga e do caminhão tombado.

Tópicos relacionados:

acidente caminhao ferido uberlandia

