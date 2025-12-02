Polícia esclarece homicídio em Minas e prende dois supostos autores
A motivação para o crime, segundo a polícia, teria sido uma dívida com o tráfico de drogas. Caso aconteceu em Tiros, no Alto Paranaíba
Dois homens, de 19 e 31 anos, suspeitos do assassinar e ocultar o corpo de um homem de 27 anos, foram presos pela Polícia Civil em Tiros, no Alto Paranaíba, local onde ocorreu o crime.
Na mesma operação, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e, na casa de um dos presos, foram apreendidas drogas e embalagens utilizadas no tráfico de entorpecentes.
As investigações foram feitas pela Delegacia de Polícia em Tiros, com apoio de policiais civis lotados em Rio Paranaíba e São Gotardo.
Segundo os investigadores, a vítima foi assassinada na residência de um dos suspeitos, local usado para o tráfico de drogas. Em seguida, eles retiraram o corpo do local, levando-o para outro lugar, o que foi confirmado por imagens de uma câmera de vigilância.
O transporte do corpo foi feito em um carro que foi flagrado transitando em direção à ponte do Rio Abaeté, trajeto compatível com o local onde o corpo foi encontrado.
Depois de cometerem o assassinato e ocultar o corpo, os suspeitos ainda teriam lavado o veículo, numa tentativa de apagar vestígios, como impressões digitais.
O corpo da vítima foi encontrado em 21 de novembro, quatro dias depois de ter sido dada como desaparecida (17/11). No corpo, os peritos encontraram marcas profundas na região anterior e posterior do pescoço, típicas de execução.
A motivação para o crime, segundo a Polícia Civil, estaria relacionada com o tráfico de drogas, uma vez que a vítima devia dinheiro com o investigado de 31 anos, o qual já havia inclusive ameaçado de morte.
Foragido
Durante o cumprimento das ações judiciais sobre o assassinato, os policiais localizaram e prenderam ainda um homem de 35 anos, foragido da Bahia. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Tiros, onde aguarda transferência.
