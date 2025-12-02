Polícia esclarece homicídio em Minas e prende dois supostos autores

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens, de 19 e 31 anos, suspeitos do assassinar e ocultar o corpo de um homem de 27 anos, foram presos pela Polícia Civil em Tiros, no Alto Paranaíba, local onde ocorreu o crime.

Na mesma operação, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e, na casa de um dos presos, foram apreendidas drogas e embalagens utilizadas no tráfico de entorpecentes.

As investigações foram feitas pela Delegacia de Polícia em Tiros, com apoio de policiais civis lotados em Rio Paranaíba e São Gotardo.

Segundo os investigadores, a vítima foi assassinada na residência de um dos suspeitos, local usado para o tráfico de drogas. Em seguida, eles retiraram o corpo do local, levando-o para outro lugar, o que foi confirmado por imagens de uma câmera de vigilância.

O transporte do corpo foi feito em um carro que foi flagrado transitando em direção à ponte do Rio Abaeté, trajeto compatível com o local onde o corpo foi encontrado.

Depois de cometerem o assassinato e ocultar o corpo, os suspeitos ainda teriam lavado o veículo, numa tentativa de apagar vestígios, como impressões digitais.

O corpo da vítima foi encontrado em 21 de novembro, quatro dias depois de ter sido dada como desaparecida (17/11). No corpo, os peritos encontraram marcas profundas na região anterior e posterior do pescoço, típicas de execução.

A motivação para o crime, segundo a Polícia Civil, estaria relacionada com o tráfico de drogas, uma vez que a vítima devia dinheiro com o investigado de 31 anos, o qual já havia inclusive ameaçado de morte.

Foragido

Durante o cumprimento das ações judiciais sobre o assassinato, os policiais localizaram e prenderam ainda um homem de 35 anos, foragido da Bahia. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Tiros, onde aguarda transferência.

