Homem morto em troca de tiros com PM era do TCP

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

É cada vez mais evidente que a guerra das maiores facções criminosas do país chegou a Belo Horizonte (MG). Na noite de quarta-feira (4/12), no Bairro Flávio Marques Lisboa, em Belo Horizonte (MG) um atentado a tiros deixou duas pessoas mortas e nove feridos.

No final da tarde do mesmo dia, Wanderson Leonardo Almeida da Silva, 27 anos, conhecido por “Wandim”, integrante do TCP (Terceiro Comando Puro), foi morto numa troca de tiros com policiais militares, no Beco Parati, Bairro São João, região do Barreiro, na capital mineira.

Segundo informações da Polícia Militar, “Wandim” estava na Praça de Esportes onde ocorreu o atentado. Ele seria um dos seguranças dos traficantes que dominam o bairro, e teria reagido quando começaram os disparos de seis invasores, que chegaram em um VW T-Cross e em duas motocicletas.

Depois do tiroteio, “Wandim”, que era morador do Morro do Querosene, favela da zona centro-sul de BH. teria fugido para o Bairro São João e estava se escondendo num barraco.

A PM chegou até ele, depois de uma denúncia anônima. De posse dessas informações, foi montada uma operação. Policiais foram enviados ao Beco Parati e fizeram o cerco no barraco.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), bateram diversas vezes na porta e, depois de algum tempo, uma voz, demonstrando nervosismo, respondeu perguntando “quem é?”. Os policiais iniciaram, então a invasão.

Wandim conseguiu fugir e se escondeu numa obra, onde foi novamente cercado. De acordo com os policiais, tinha um revólver em punho e apontou para os militares. Houve troca de tiros e “Wandim” foi atingido. Ele caiu e foi socorrido, sendo levado para a UPA dp Bairro Jardim Canadá, onde morreu.

No barraco do Bairro São João, os policiais encontraram uma mala de cor preta, onde, conforme o BO, havia maconha e cocaína.

Vida pregressa

Num levantamento sobre a vida pregressa de “Wandim”, descobriu-se que ele tinha várias prisões por tráfico de drogas, posse ilegal de arma, roubo, receptação. Também na ficha dele, consta a ligação com o TCP.

O caso foi registrado na 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.