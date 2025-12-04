Ação da PCMG em cidade mineira desarticula cúpula de organização criminosa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Fachada, na manhã desta quinta-feira (4/12), para desarticular a cúpula de uma organização criminosa em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. No decorrer da ação foram tomadas medidas contra 41 indivíduos e três pessoas jurídicas. A Justiça determinou o bloqueio de valores, no montante de até R$ 5 milhões por alvo.

Essa ação resultou em 18 mandados de prisão, em que seis destes já estavam em unidades prisionais. Foram executadas 13 ordens de busca e apreensão domiciliar, em que celulares, cheques e alguns documentos não especificados pela polícia foram coletados.

Operação Fachada

As investigações que foram feitas demonstraram que a organização utilizava uma fachada para passar a percepção de uma possível legalidade, por isso o nome da operação.

Os agentes da PCMG apuraram o envolvimento de uma advogada que utilizou dos seus benefícios profissionais para fornecer suporte logístico e operacional à facção, isso inclui o repasse de ordens de traficantes privados de liberdade e de informações sigilosas.

Um agente de segurança pública estava envolvido no esquema e chegou a fornecer armas de fogo ao grupo. As apurações identificaram, ainda, a participação de um vendedor de veículos responsável por serviços de lavagem de dinheiro e logística armada para o grupo.

A advogada, o agente de segurança e o empresário foram presos. As investigações continuam.



