Assine
overlay
Início Gerais
CRIME ORGANIZADO

Ação da PCMG em cidade mineira desarticula cúpula de organização criminosa

Agentes apreenderam celulares, cheques e documentos nesta operação, que também identificou a participação de uma advogada e um profissional da segurança pública

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
04/12/2025 19:48

compartilhe

SIGA
x
Viatura da PCMG
Viatura da PCMG crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Fachada, na manhã desta quinta-feira (4/12), para desarticular a cúpula de uma organização criminosa em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. No decorrer da ação foram tomadas medidas contra 41 indivíduos e três pessoas jurídicas. A Justiça determinou o bloqueio de valores, no montante de até R$ 5 milhões por alvo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Essa ação resultou em 18 mandados de prisão, em que seis destes já estavam em unidades prisionais. Foram executadas 13 ordens de busca e apreensão domiciliar, em que celulares, cheques e alguns documentos não especificados pela polícia foram coletados.

Operação Fachada

As investigações que foram feitas demonstraram que a organização utilizava uma fachada para passar a percepção de uma possível legalidade, por isso o nome da operação.

Os agentes da PCMG apuraram o envolvimento de uma advogada que utilizou dos seus benefícios profissionais para fornecer suporte logístico e operacional à facção, isso inclui o repasse de ordens de traficantes privados de liberdade e de informações sigilosas.

Um agente de segurança pública estava envolvido no esquema e chegou a fornecer armas de fogo ao grupo. As apurações identificaram, ainda, a participação de um vendedor de veículos responsável por serviços de lavagem de dinheiro e logística armada para o grupo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A advogada, o agente de segurança e o empresário foram presos. As investigações continuam.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

organizacao-criminosa pcmg teofilo-otoni vale-do-mucuri

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay