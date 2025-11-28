Homem é morto a tiros em frente de casa enquanto companheira abria portão

Um homem de 31 anos foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (27/11), em frente à própria residência, no bairro Laranjeiras, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu no momento em que a companheira da vítima abria o portão da casa.

De acordo com a Polícia Militar, o casal havia acabado de retornar de uma viagem ao Brás, em São Paulo, onde compraram mercadorias, já que a mulher trabalha com venda de roupas. Depois de estacionarem a BMW em frente ao imóvel, a companheira desceu para abrir o portão quando foi surpreendida por um veículo prata, de onde desceu um indivíduo encapuzado gritando “perdeu, perdeu” para o homem.

Assustada, ela se abaixou e alertou o companheiro para fugir. A vítima tentou engatar a marcha à ré, mas foi atingida por vários disparos. Durante a ação, o carro dos suspeitos ainda colidiu violentamente contra a BMW, fazendo o veículo girar e parar em outro ponto da via.

A mulher afirmou que, devido ao nervosismo, não conseguiu identificar os autores nem a rota de fuga utilizada. Ela relatou ainda que o companheiro já havia sido preso anteriormente, mas que não estaria mais envolvido com atividades ilícitas, por ter recebido recentemente uma herança. Também mencionou que ele vinha sendo ameaçado por um desafeto.

Segundo o relato, havia no celular da vítima a notificação de um mandado de prisão encaminhado pelo próprio advogado dias antes. Ela contou ainda que, na semana anterior, um homem se apresentou como oficial e esteve na residência questionando sobre quem morava no local, o que levantou suspeitas da família por ser um dia de feriado.

O Samu constatou a morte no local. A perícia da Polícia Civil identificou múltiplas perfurações por arma de fogo, principalmente na região da cabeça. Cápsulas foram recolhidas e o celular da vítima apreendido para investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

O caso será apurado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e identificar os autores do crime.