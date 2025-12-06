Após ameaça, homem sobrevive a tiro na cabeça em meio a disputa do tráfico

Um homem de 52 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (6/12), em meio a uma disputa do tráfico de drogas em Janaúba (MG), no Norte do estado. As investigações apontam que a vítima já havia sido ameaçada por um grupo criminoso. Ela estava a caminho do trabalho quando foi baleada.

O homem foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros caído na Avenida Rede Elétrica. Ele estava desacordado e com sangramentos na região da cabeça e em outras partes do corpo, próximo a uma moto. Segundo o 7º Batalhão dos Bombeiros, a vítima foi estabilizada e levada com vida ao Hospital de Pronto-Socorro de Janaúba.

Segundo informado pela médica de plantão à equipe da Polícia Militar, o homem deu entrada com um ferimento de tiro na cabeça e outro em uma das mãos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial chegou à cena quando o homem já havia sido resgatado. No local, foram encontrados um capacete, luvas e botas. A moto estava caída na margem direita da via.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e encontrou três projéteis de calibre .38 na cena: um deles estava no pneu traseiro da moto e os outros dois, nas proximidades. As balas foram recolhidas para análise.

Ameaças

Conforme os registros, a companheira da vítima relatou que o homem havia saído de casa às 6h20, 12 minutos antes da chamada de emergência recebida pelas autoridades. Segundo o relato, ele pilotava uma moto e estava a caminho de uma empresa de cerâmica, onde prestava um serviço temporário.

Equipes de inteligência da PM receberam informações de que o responsável pelo crime é um homem de 23 anos que, juntamente com um grupo, se articula em Janaúba para vingar a morte de comparsas, visando a disputa de pontos de tráfico na cidade. Conforme relatado à corporação, outros três suspeitos, de 25, 28 e 37 anos, estavam envolvidos na tentativa de homicídio, sendo o último o mandante do crime.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima registrou um boletim de ocorrência por ameaça em 22 de setembro deste ano contra o mesmo grupo. Segundo o registro, a vítima relatou que o homem de 37 anos havia ameaçado incendiar a casa dela em represália ao enteado.

Os pertences da vítima foram entregues a um familiar. Nenhuma testemunha que tenha presenciado o crime foi encontrada para fornecer mais informações. Até o momento, os quatro suspeitos também não foram localizados. Segundo a PM, o rastreamento segue ininterrupto.