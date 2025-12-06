Incêndio destrói um galpão e atinge parcialmente outros dois

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um incêndio atingiu três galpões no Bairro Jardim Piemonte, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no final da madrugada deste sábado (6/12). Não há vítimas.

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros, com um total de 16 militares, foram mobilizadas para combater o incêndio na Rua Rua Toyota, 548, que destruiu um dos galpões totalmente e dois parcialmente. Foi necessário utilizar a maior viatura da corporação, com maior quantidade de transporte de água, a Auto Jamanta.

O chamado paa os bombeiros chegou às 5h50. No local, três galpões vizinhos, separados apenas por muros. As construções são coladas. O incêndio teria começado no galpão central e expandido para os outros dois.

Nessa edificação central, onde funcionava uma empresa especializada em pisos de borracha, segundo o responsável pelo imóvel, havia cerca de 150 toneladas de borracha e 4 toneladas de resina.

Dentro do local ainda estavam duas empilhadeiras, cinco máquinas de prensa hidráulica e 10 misturadores industriais.

O local tinha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento que comprova que um edifício ou estabelecimento possui as condições de segurança contra incêndio). Nos galpões laterais, funcionavam uma empresa de logística e uma serralheria.

Os danos dessas duas edificações foram pequenos, segundo os bombeiros, que isolaram o fogo e protegeram as estruturas vizinhas, minimizando o impacto da propagação das chamas.

Não há, segundo a corporação, suspeita de possível ação criminosa. A situação está sob controle, e a fase de rescaldo foi iniciada.