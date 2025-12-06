Restaurante de comida portuguesa de BH encerra atividades em shopping

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O restaurante de gastronomia portuguesa Caravela, localizado no shopping Diamond Mall, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, encerrou as operações no espaço. O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais, divulgada neste sábado (6/12). Segundo o comunicado, o último dia de funcionamento foi no domingo (30/11) e, embora sem mais detalhes, afirmou que novidades estão por vir.

“É com um misto de gratidão imensa e aquela leveza de quem sabe que fez um ciclo lindo que anunciamos: nossa fase no Diamond Mall chegou, oficialmente, ao fim. O dia 30/11 marcou o encerramento do nosso atendimento por lá. Foram anos incríveis, repletos de sabores, encontros e histórias que construímos juntos, lado a lado”, diz a publicação, seguida de agradecimentos.

O chef português Cristóvão Laruça, responsável pelo Caravela e pelas cozinhas do Mitra, Pastus, Fazenda Cervejeira e Capitão Leitão, sempre reforçou que o formato de restaurantes em shoppings faz sentido no contexto do Brasil. Para ele, a segurança aliada ao conforto disponível em um estabelecimento dentro de um shopping é um diferencial para atrair o público.

Ele comandou o Turi, que funcionou no Ponteio Lar Shopping entre 2021 e meados de 2025, com uma cozinha de fogo. Em seguida, recebeu o convite para ocupar o terceiro andar do Diamond Mall com o Caravela, em julho de 2023. Cristóvão aceitou com uma condição: ter uma fachada de vidro para deixar entrar luz natural e criar a mesma atmosfera que tinha no Museu Histórico Abílio Barreto. O shopping não só comprou a ideia, como a levou para o quarto piso.

Ao Estado de Minas, Laruça contou que, apesar de ter os restaurantes localizados em shoppings, eles não são restaurantes de shopping. “O Caravela é um restaurante que está em um shopping, não é um restaurante de shopping. Nada contra a praça de alimentação, ela tem sua função para quem quer uma refeição rápida, mas existe outro público que está a fim de se sentar sem pressa e beber vinho em taça”, disse no início deste ano.

O chef inaugurou, em maio do ano passado, no terraço do BH Outlet, no Bairro Belvedere, o Mitra, de cozinha mediterrânea. Primeiro a chegar lá com essa proposta, agora é ele quem desbrava um shopping. Em fevereiro, ele inaugurou o Pastus, focado em fogo e parrilla. O português também revelou, no início do ano, que estava em negociação com outro shopping de BH, que planeja montar uma área de gastronomia sofisticada até o fim de 2025, mas não deu mais detalhes.

