GASTRONOMIA

Restaurante de comida portuguesa de BH encerra atividades em shopping

Restaurante Caravela ficava no shopping Diamond Mall, na Região Centro-Sul de BH; anúncio feito nas redes sociais afirmou que novidades ainda surgirão

06/12/2025 20:36

O chef português Cristóvão Laruça comanda cinco casas em BH
O chef português Cristóvão Laruça comanda o restaurante Caravela crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O restaurante de gastronomia portuguesa Caravela, localizado no shopping Diamond Mall, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, encerrou as operações no espaço. O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais, divulgada neste sábado (6/12). Segundo o comunicado, o último dia de funcionamento foi no domingo (30/11) e, embora sem mais detalhes, afirmou que novidades estão por vir.

“É com um misto de gratidão imensa e aquela leveza de quem sabe que fez um ciclo lindo que anunciamos: nossa fase no Diamond Mall chegou, oficialmente, ao fim. O dia 30/11 marcou o encerramento do nosso atendimento por lá. Foram anos incríveis, repletos de sabores, encontros e histórias que construímos juntos, lado a lado”, diz a publicação, seguida de agradecimentos.

O chef português Cristóvão Laruça, responsável pelo Caravela e pelas cozinhas do Mitra, Pastus, Fazenda Cervejeira e Capitão Leitão, sempre reforçou que o formato de restaurantes em shoppings faz sentido no contexto do Brasil. Para ele, a segurança aliada ao conforto disponível em um estabelecimento dentro de um shopping é um diferencial para atrair o público.

Ele comandou o Turi, que funcionou no Ponteio Lar Shopping entre 2021 e meados de 2025, com uma cozinha de fogo. Em seguida, recebeu o convite para ocupar o terceiro andar do Diamond Mall com o Caravela, em julho de 2023. Cristóvão aceitou com uma condição: ter uma fachada de vidro para deixar entrar luz natural e criar a mesma atmosfera que tinha no Museu Histórico Abílio Barreto. O shopping não só comprou a ideia, como a levou para o quarto piso.

Ao Estado de Minas, Laruça contou que, apesar de ter os restaurantes localizados em shoppings, eles não são restaurantes de shopping. “O Caravela é um restaurante que está em um shopping, não é um restaurante de shopping. Nada contra a praça de alimentação, ela tem sua função para quem quer uma refeição rápida, mas existe outro público que está a fim de se sentar sem pressa e beber vinho em taça”, disse no início deste ano.

O chef inaugurou, em maio do ano passado, no terraço do BH Outlet, no Bairro Belvedere, o Mitra, de cozinha mediterrânea. Primeiro a chegar lá com essa proposta, agora é ele quem desbrava um shopping. Em fevereiro, ele inaugurou o Pastus, focado em fogo e parrilla. O português também revelou, no início do ano, que estava em negociação com outro shopping de BH, que planeja montar uma área de gastronomia sofisticada até o fim de 2025, mas não deu mais detalhes.

