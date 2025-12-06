Curto-circuito provoca incêndio na Avenida Portugal, em BH
O fogo começou devido a uma falha no sistema de ar condicionado de uma clínica e se espalhou para dois estabelecimentos vizinhos
Três estabelecimentos foram atingidos por um incêndio na Avenida Portugal, no Bairro Jardim Atlântico, na Pampulha, em BH, neste sábado (6/12). Um curto-circuito teria sido a causa dos transtornos.
O fogo começou em uma clínica de estética e atingiu duas lojas vizinhas: uma de roupas e uma ótica.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o incêndio teve início quando uma funcionária ligou o ar condicionado. Nesse instante, ocorreu um curto-circuito do sistema.
Dois estabelecimentos próximos, sendo uma drogaria e um supermercado, não foram atingidos, graças à ação rápida de combate dos bombeiros.
A ótica e a loja de roupas não sofreram danos estruturais aparentes. No entanto, os bombeiros acionaram a Defesa Civil para uma avaliação mais detalhada.
