Curto-circuito provoca incêndio na Avenida Portugal, em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três estabelecimentos foram atingidos por um incêndio na Avenida Portugal, no Bairro Jardim Atlântico, na Pampulha, em BH, neste sábado (6/12). Um curto-circuito teria sido a causa dos transtornos.

O fogo começou em uma clínica de estética e atingiu duas lojas vizinhas: uma de roupas e uma ótica.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o incêndio teve início quando uma funcionária ligou o ar condicionado. Nesse instante, ocorreu um curto-circuito do sistema.

Dois estabelecimentos próximos, sendo uma drogaria e um supermercado, não foram atingidos, graças à ação rápida de combate dos bombeiros.

A ótica e a loja de roupas não sofreram danos estruturais aparentes. No entanto, os bombeiros acionaram a Defesa Civil para uma avaliação mais detalhada.

