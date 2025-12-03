Carreta com cervejas pega fogo e BR-050 é interditada

Um incêndio em um caminhão de cervejas interditou o trânsito da rodovia BR-050 entre as cidades de Araguari e Catalão (GO), nesta quarta-feira (3/12). Ainda durante a tarde, o tráfego estava em apenas uma pista no sentido Goiás.



O fogo começou no fim da madrugada na traseira do veículo cerragado de cervejas. A carga foi destruída, mas o motorista conseguiu escapar sem ferimentos.

A concessionária responsável pela rodovia fez o combate com caminhão-pipa e evitou que o cavalo mecânico fosse destruído.



A Ecovias informou que o trecho permanece parcialmente interditado, com os veículos trafegando apenas pela faixa 1 da pista. "A recomendação é reduzir a velocidade e manter distância segura de outros veículos", diz o comunicado.

