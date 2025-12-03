Assine
Carreta de 123 metros fecha BR-365 e para após falha mecânica

Com destino a Goiás, o comboio fechou a rododovia em Patos de Minas. Segundo a PRF, o tráfego foi liberado e sem previsão do comboio voltar a transitar hoje (3)

Larissa Leone
03/12/2025 14:11 - atualizado em 03/12/2025 14:11

Às 6h50 a corporação inficou que a carga superdimensionada saiu do Km 413 da BR 365, em Patos de Minas, seguindo em direção ao Triãngulo Mineiro, com interdição total em ambos sentidos da rodovia
Às 6h50, a corporação informou que a carga superdimensionada saiu do km 413 da BR-365, em Patos de Minas, seguindo em direção ao Triãngulo Mineiro, com interdição total em ambos os sentidos da rodovia

Uma carreta superdimensionada com mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas, que transporta um sistema de moagem parou o trânsito na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na manhã desta quarta-feira (3), após iniciar deslocamento no km 413 às 6h50 e apresentar falha mecânica, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo conduzido pela empresa Cruz de Malta e escoltado pela PRF, saiu no dia 9 de outubro de Atibaia, em São Paulo, na BR-381 - conhecida como Fernão Dias - e vai transitar por rodovias de Minas com destino a Edealina, em Goiás, onde deve chegar no início de 2026.

Ao longo da manhã, a PRF foi atualizando no X (antigo Twitter) sobre o deslocamento da carga superdimensionada que iria começar no km 413 ao km 514.

Rumo ao Triângulo Mineiro, às 6h50, a corporação informou a saída da carreta. Às 7h54, o comboio passou pelo km 428. Quase duas horas de deslocamento, às 9h14, a carga foi estacionada no km 440 para liberar o fluxo do trânsito.

Já às 9h41, a PRF comunicou que o veículo precisou ser estacionado no Km 442, após apresentar defeito mecânico no conjunto, com o trânsito liberado. Às 12h22, a corporação reforçou que a megacarga continuava parada, sem previsão de retomar o deslocamento ainda hoje.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

