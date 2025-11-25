Assine
SUSTO

Vídeo: prédio da Cidade Administrativa é evacuado por alarme de incêndio

Uma falha na cozinha superaqueceu uma chapa e o alarme foi acionado por excesso de fumaça. Nenhum servidor se feriu

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/11/2025 12:56 - atualizado em 25/11/2025 12:57

Funcionários evacuaram e foram orientados por uma equipe do Corpo de Bombeiros
Funcionários evacuaram o prédio, snedo orientados por uma equipe do Corpo de Bombeiros crédito: Imagem cedida ao Estado de Minas

Servidores públicos precisaram ser evacuados de um dos prédios da Cidade Administrativa, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois que um alarme de incêndio disparou na manhã desta terça-feira (25/11).

De acordo com a Intendência da Cidade Administrativa, uma chapa de um dos restaurantes do 9º andar do Edifício Minas superaqueceu. Com isso, foi gerada uma fumaça excessiva, que acionou o sistema de alarme de incêndio.

Conforme apurado pela reportagem, alguns funcionários não sabiam o que havia acontecido no momento em que o alarme soou, mas seguiram o alerta com as luzes e saíram do prédio. Já outros ouviram um aviso de voz que orientava a evacuação. 

Segundo explica aos funcionários um representante da brigada do Corpo de Bombeiros, componente da equipe da Cidade Administrativa (que não foi identificado em um vídeo compartilhado com o Estado de Minas), ocorreu uma falha na cozinha, o que fez com que soltasse fumaça. O sistema passou por uma verificação e voltou a ficar operante. 

Também foi orientado aos servidores que, em caso de aviso luminoso, é permitido continuar nos locais de trabalho. Caso haja aviso sonoro, a orientação é evacuar.

Os elevadores foram desligados para a evacuação segura e já voltaram ao funcionamento pleno. Às 12h20, todos já retornaram aos locais de trabalho. Nenhum servidor se machucou na ocasião.

