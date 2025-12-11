Operação combate traficantes operando perto de universidade

Uma operação envolvendo as polícias Civil e Militar e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu 30 mandados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para desarticular uma quadrilha especializada em venda de drogas no entorno da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), nessa quarta-feira (10/12).



A associação criminosa ainda estaria envolvida com a lavagem de valores obtidos com a venda ilegal de entorpecentes.



Ao todo foram cumpridos 23 mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. Duas pessoas ainda foram presas em flagrante, com armas de fogo, munições, droga e balança de precisão.



De acordo com o MPMG, as investigações mostraram que o grupo mantinha uma logística complexa e bem estruturada para a distribuição de drogas, dominando pontos de venda estratégicos, em especial nas proximidades da UFU.

Rota Universitária



A operação Rota Universitária recebeu esse nome pelas vendas próxima à instituição de ensino e por ter uma rota do tráfico no interior do Bairro Santa Mônica, região em que um dos campi da UFU está instalado.

A ação é um desdobramento de uma operação no mesmo sentido, deflagrada em 1º de outubro, quando foram cumpridos 35 mandados judiciais, sendo 21 deles de prisão preventiva e outros 14 de busca e apreensão.

A operação foi iniciada após três denúncias realizadas pelo Ministério Público de Minas Gerais.