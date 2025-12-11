Mulher que levava mais de 3 quilos de cocaína para Paris é presa em Confins

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 26 anos foi presa pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Confins (MG), na Grande BH, na tarde desta quinta-feira (11/12), após ser flagrada com cerca de 3,5 kg de cocaína em um fundo falso de sua bagagem.

De acordo com a PF, a passageira iniciou a viagem em Florianópolis (SC) e fazia escala em Confins após conexão em Salvador (BA). O voo tinha como destino a cidade de Paris, na França.



"A droga foi detectada durante o procedimento de inspeção de bagagens, quando a mala da suspeita foi submetida ao aparelho de raio-x. Tabletes de cocaína estavam escondidos em um compartimento secreto da mala", informou a PF.



O Estado de Minas apurou com uma fonte ligada à PF que a mulher confessou durante a abordagem já ter levado drogas na mala para a Tailândia. A passageira recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas e foi encaminhada à superintendência da Polícia Federal.

O que diz a lei?

A mulher detida pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Confins deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode variar de 5 anos e 10 meses a 25 anos de reclusão, além de multa.

Pela Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), o tráfico tem pena base de 5 a 15 anos, que pode ser aumentada de um sexto a dois terços quando há caráter transnacional — como no caso da passageira que seguia para Paris.

