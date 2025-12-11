Mulher que levava mais de 3 quilos de cocaína para Paris é presa em Confins
Passageira iniciou a viagem em Florianópolis (SC) e fazia escala em Confins, onde acabou presa, antes de seguir para a cidade francesa
Uma mulher de 26 anos foi presa pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Confins (MG), na Grande BH, na tarde desta quinta-feira (11/12), após ser flagrada com cerca de 3,5 kg de cocaína em um fundo falso de sua bagagem.
De acordo com a PF, a passageira iniciou a viagem em Florianópolis (SC) e fazia escala em Confins após conexão em Salvador (BA). O voo tinha como destino a cidade de Paris, na França.
"A droga foi detectada durante o procedimento de inspeção de bagagens, quando a mala da suspeita foi submetida ao aparelho de raio-x. Tabletes de cocaína estavam escondidos em um compartimento secreto da mala", informou a PF.
O Estado de Minas apurou com uma fonte ligada à PF que a mulher confessou durante a abordagem já ter levado drogas na mala para a Tailândia. A passageira recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas e foi encaminhada à superintendência da Polícia Federal.
O que diz a lei?
A mulher detida pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Confins deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode variar de 5 anos e 10 meses a 25 anos de reclusão, além de multa.
Pela Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), o tráfico tem pena base de 5 a 15 anos, que pode ser aumentada de um sexto a dois terços quando há caráter transnacional — como no caso da passageira que seguia para Paris.
