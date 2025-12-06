PM descobre delivery de drogas e apreende submetralhadoras e munições
Operação em Governador Valadares, no Vale do Aço, resultou na apreensão de diversos tipos de drogas, munições e armas de fogo. Três foram presos
Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na cidade de Governador Valadares (MG), no Vale do Aço, resultou na apreensão de armas, dentre elas submetralhadoras e pistolas, mais de 500 munições e na prisão de três homens ligados ao tráfico de drogas nessa sexta-feira (5/12). Segundo a PM, um deles era responsável por um esquema de delivery de drogas.
A ação policial percorreu os bairros Carapina e Turmalina, além do Centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, no primeiro, o alvo foi uma casa abandonada do Beco da Creche, que foi denunciada como sendo um ponto de venda de drogas.
No local, os militares viram diversas pessoas entrando no beco e seguindo à casa. Lá, os militares encontraram e abordaram um jovem de 19 anos. Foi feita uma busca pelo imóvel e, em uma mesa na entrada da casa, foram achados R$ 240, sacolas plásticas para embalar drogas e uma balança de precisão. Em um dos quartos foram localizados pedras de crack, buchas de maconha e papelotes de cocaína.
Já no Turmalina, a abordagem de uma pessoa em atitude suspeita foi feita depois que um homem de 33 anos, que foi visto com uma mochila nas costas e empurrando uma bicicleta, decidiu fugir ao perceber que seria abordado. Conforme os registros, ele começou a fugir para o lado contrário de onde estava a viatura e abandonou a mochila e a bicicleta, correndo a pé. Ele foi alcançado e, com ele, nada foi encontrado.
De acordo com o documento policial, os militares recolheram a mochila e acharam dentro dela uma submetralhadora carregada de calibre 9 mm e um carregador com munições.
Questionado, o homem disse que a arma era de outra pessoa que estava presa na penitenciária “Paca” (Penitenciária Francisco Floriano de Paula), em Governador Valadares. Segundo ele, a arma era usada por esse detento e outros membros da gangue do bairro para atacar a região do Morro da Caixa D’Água. Ele ainda confessou que receberia R$ 50 em pedras de crack para fazer a entrega da arma.
Tráfico com entrega em domicílio
A terceira frente da operação foi no Centro da cidade. No local, os militares tiveram como alvo um homem de 32 anos que fazia a separação das drogas em um endereço e saía para entregá-las. Ele foi visto pilotando uma moto e tentou fugir passando por um estacionamento.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial o abordou e, com ele, achou algumas drogas. As buscas seguiram ao quarto de hotel onde o homem estava hospedado e em uma casa que ele tinha as chaves. Os militares encontraram grandes quantidades de embalagens para dolagem, comprimidos de ecstasy, munições, barras de crack, maconha e cocaína, balanças de precisão, dinheiro em espécie e diversos tipos de armas. Todo o material foi recolhido, juntamente com a moto que ele dirigia.
O jovem de 19 anos do Bairro Carapina, o homem de 33 do Turmalina e o de 32 do Centro foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil.
O que foi apreendido
-
R$ 840 em espécie
-
Cinco submetralhadoras
-
Uma pistola de calibre 380
-
Uma bandoleira
-
Dois carregadores alongados cal. 9mm
-
302 munições 9 mm
-
90 munições .38 mm
-
137 munições .380
-
65 barras e 11 porções de maconha, além de uma porção de “rosin”
-
10 balanças de precisão
-
Seis tabletes de haxixe
-
Cinco barras, duas pedras grandes e uma porção de crack
-
16 barras e 10 papelotes de cocaína
-
1.541 comprimidos de ecstasy
-
Dois cordões dourados
-
Três celulares
-
Embalagens de dolagem
-
Uma moto Honda