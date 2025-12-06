PM descobre delivery de drogas e apreende submetralhadoras e munições

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na cidade de Governador Valadares (MG), no Vale do Aço, resultou na apreensão de armas, dentre elas submetralhadoras e pistolas, mais de 500 munições e na prisão de três homens ligados ao tráfico de drogas nessa sexta-feira (5/12). Segundo a PM, um deles era responsável por um esquema de delivery de drogas.

A ação policial percorreu os bairros Carapina e Turmalina, além do Centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, no primeiro, o alvo foi uma casa abandonada do Beco da Creche, que foi denunciada como sendo um ponto de venda de drogas.

No local, os militares viram diversas pessoas entrando no beco e seguindo à casa. Lá, os militares encontraram e abordaram um jovem de 19 anos. Foi feita uma busca pelo imóvel e, em uma mesa na entrada da casa, foram achados R$ 240, sacolas plásticas para embalar drogas e uma balança de precisão. Em um dos quartos foram localizados pedras de crack, buchas de maconha e papelotes de cocaína.

Já no Turmalina, a abordagem de uma pessoa em atitude suspeita foi feita depois que um homem de 33 anos, que foi visto com uma mochila nas costas e empurrando uma bicicleta, decidiu fugir ao perceber que seria abordado. Conforme os registros, ele começou a fugir para o lado contrário de onde estava a viatura e abandonou a mochila e a bicicleta, correndo a pé. Ele foi alcançado e, com ele, nada foi encontrado.

De acordo com o documento policial, os militares recolheram a mochila e acharam dentro dela uma submetralhadora carregada de calibre 9 mm e um carregador com munições.

Questionado, o homem disse que a arma era de outra pessoa que estava presa na penitenciária “Paca” (Penitenciária Francisco Floriano de Paula), em Governador Valadares. Segundo ele, a arma era usada por esse detento e outros membros da gangue do bairro para atacar a região do Morro da Caixa D’Água. Ele ainda confessou que receberia R$ 50 em pedras de crack para fazer a entrega da arma.

Tráfico com entrega em domicílio

A terceira frente da operação foi no Centro da cidade. No local, os militares tiveram como alvo um homem de 32 anos que fazia a separação das drogas em um endereço e saía para entregá-las. Ele foi visto pilotando uma moto e tentou fugir passando por um estacionamento.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial o abordou e, com ele, achou algumas drogas. As buscas seguiram ao quarto de hotel onde o homem estava hospedado e em uma casa que ele tinha as chaves. Os militares encontraram grandes quantidades de embalagens para dolagem, comprimidos de ecstasy, munições, barras de crack, maconha e cocaína, balanças de precisão, dinheiro em espécie e diversos tipos de armas. Todo o material foi recolhido, juntamente com a moto que ele dirigia.

O jovem de 19 anos do Bairro Carapina, o homem de 33 do Turmalina e o de 32 do Centro foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

O que foi apreendido