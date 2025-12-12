Damião retorna ao programa que comandou por anos no aniversário de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), participou, nesta sexta-feira (12/12), quando a capital completa 128 anos, do programa Alterosa Agora, da TV Alterosa, em que foi apresentador por anos. O chefe do Executivo municipal disse que a presença no programa no aniversário da capital mineira, agora como convidado, foi muito emocionante, além de ser uma data muito especial para ele.

“É muito emocionante voltar à TV Alterosa, porque é minha casa. Minha vida está aqui, minha história está aqui. Eu sou muito agradecido a todos que me ajudaram, de alguma forma, em todas as etapas da minha vida e a TV Alterosa também me ajudou, me deu mais visibilidade, mostrou pro povo de Belo Horizonte que o Álvaro também podia ser um apresentador de televisão de um programa policial, de entretenimento, como ele foi. E isso pra mim foi muito importante. E eu tenho certeza absoluta que isso acrescentou na figura do Álvaro pra que ele pudesse ser o vice-prefeito de Belo Horizonte”, disse ao Estado de Minas.

De acordo com Damião, que ingressou na carreira política em 2016, ainda há muito carinho pela emissora, pelo projeto do programa, pelos colegas do jornalismo e até pelo pica-pau da bancada do programa. Para ele, participar do Alterosa Agora nesta data se mistura com o sentimento de gratidão e apreço pela cidade em que nasceu, cresceu e se consolidou, primeiro, como jornalista, e, depois, como político.

“Eu tenho 55 anos, eu acho que Belo Horizonte quando tinha 73 [anos], Deus olhou lá para o beco de Seu Alcides [no Bairro Concórdia] e falou: ‘vai nascer um garoto aqui que vai virar prefeito da cidade’, porque só através Dele que a gente consegue chegar no lugar onde você nunca imaginou chegar”, contou.

O prefeito também retomou o carinho sentido pelo ex-prefeito Fuad Noman, amigo pessoal de Damião, que o escolheu como vice para o cargo no ano passado. Em respeito a memória de Fuad, o atual prefeito diz tentar manter o legado dele. À reportagem, ele também adiantou que espera que o show prevista para esta noite seja tão grande quanto o da sertaneja Marília Mendonça, em 2019, na Praça da Estação, que levou quase 100 mil pessoas.

O evento contará com shows de Sorriso Maroto, Nathan e Bruna Lipiane. A Prefeitura de BH (PBH) realizará o evento por meio de uma parceria público-privada, onde a administração pública vai oferecer a estrutura, com banheiros químicos, gradil, apoio da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal Civil (GCM) e uma empresa contratada arca com os shows e eventos.

Além dos eventos noturno, BH tem outras atrações nesta sexta. Uma cantata de Natal deu início às celebrações na escadaria da PBH pela manhã, com aproximadamente 200 alunos de escolas municipais. Eles apresentam seis canções, entre elas “Tonada de luna llena”, “Casa aberta”, “Corre o rio” e algumas canções natalinas, além de um “Parabéns pra você” em homenagem à data. Antes do coral, um grupo musical formado por monitores e professores da rede municipal abriu o evento tocando canções de Lô Borges, grande músico belo-horizontino, que morreu no começo de novembro.

A programação continua na parte da tarde, às 14h, com a inauguração do Centro de Referência Urbana Barragem Santa Lúcia e o lançamento oficial do Projeto Transformador Nossa Vila, projeto da PBH voltado para a requalificação das vilas e favelas da capital. Ambos os eventos acontecerão na Rua Principal, no Bairro Vila Barragem Santa Lúcia. Às 18h, será realizada uma missa em Ação de Graças pelo aniversário da capital na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, uma das principais igrejas da cidade e marco-zero de BH.

Tarifa Zero

Durante o programa, Damião comentou sobre o projeto que oferece transporte público gratuito aos domingos e feriados em BH, anunciado no último domingo (7/12). Ele explicou que a Câmara de Vereadores devolverá R$ 70 milhões à PBH este ano, e o custo do Catraca Livre, estimado entre 40 e 42 milhões de reais, será coberto por esse valor. Ele enfatizou que, mesmo que a Câmara não possa devolver o dinheiro no futuro, a prefeitura bancará o projeto, pois é um investimento social.

Aos domingos, o sistema municipal conta com 267 linhas, que transportam cerca de 190 mil usuários em aproximadamente 10 mil viagens. Estudos da Superintendência de Mobilidade (Sumob) mostram que, nesse dia da semana, há períodos com até 79% de capacidade ociosa nos ônibus, o que permite absorver o aumento da demanda sem impacto operacional ou aumento no custo do sistema. Os recursos serão devolvidos em espécie no dia 15. São R$ 70 milhões da economia da Câmara e R$ 68 milhões do fundo dos aposentados, totalizando R$138 milhões.

Damião disse ainda que não há previsão de expansão da gratuidade para outros dias da semana e garantiu que a nova medida não afetará o ajuste anual da tarifa, que é previsto para 31 de dezembro.

Projeto a população de rua

Ainda no programa, o prefeito abordou a questão dos moradores de rua, reforçando que "morador de rua não é problema. O problema é morar na rua", frase dita também durante o anúncio do programa “Viver de Novo”, nessa quarta-feira (10/12). A iniciativa visa ajudar pessoas em situação de rua a se adaptarem à sociedade novamente, mudando a filosofia de abordagem.

O projeto inclui abrigos que aceitam animais de estimação e abrigos exclusivos para mulheres. Além disso, haverá um ponto de acolhimento no centro da cidade, onde os moradores de rua poderão se cadastrar, tomar banho, tirar documentos e receber orientação para conseguir emprego.

Damião também destacou o projeto de lei (PL) enviado à Câmara de Vereadores para abrir espaço nos contratos da prefeitura, especialmente em obras e parques e jardins, para que moradores de rua possam trabalhar com carteira assinada.