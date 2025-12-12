Aniversário de BH: veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (12/12)
Capital mineira comemora 128 anos com previsão de shows nesta sexta-feira (12/12); saiba se vai chover durante a celebração e a previsão completa para Minas
Belo Horizonte (MG) completa 128 anos nesta sexta-feira (12/12) com programação de festa na cidade. Quem vai comemorar a data deve se atentar, pois além do calorão há previsão de chuva, segundo a meteorologia.
De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 31°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.
A temperatura mínima registrada foi de 19,7°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Pampulha, com sensação térmica de 22,3°C. Já nas regiões Centro-Sul e Venda Nova, a mínima foi de 20,1°C, às 5h35 e às 5h15, respectivamente.
Mínimas registradas por regional em 12/12
- Barreiro: 21,7 °C, às 5h25.
- Centro-Sul: 20,1 °C, às 5h35.
- Oeste: 20,6 ºC, com sensação térmica de 22,1 ºC, às 6h.
- Pampulha: 19,7 ºC, com sensação térmica de 22,3 ºC, às 6h.
- Venda Nova: 20,1°C, às 5h15.
Acumulado de chuvas
A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal aconselha que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais terá variação de nebulosidade e típicas pancadas de chuva de primavera, no fim de tarde desta sexta. A instabilidade é mais forte na faixa norte e oeste do estado, mas pode haver chuva em outras áreas também.
nas regiões Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha e Triângulo e Alto Paranaíba. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.