Aniversário de BH: veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (12/12)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte (MG) completa 128 anos nesta sexta-feira (12/12) com programação de festa na cidade. Quem vai comemorar a data deve se atentar, pois além do calorão há previsão de chuva, segundo a meteorologia.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 31°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

A temperatura mínima registrada foi de 19,7°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Pampulha, com sensação térmica de 22,3°C. Já nas regiões Centro-Sul e Venda Nova, a mínima foi de 20,1°C, às 5h35 e às 5h15, respectivamente.

Mínimas registradas por regional em 12/12



Barreiro: 21,7 °C, às 5h25.

Centro-Sul: 20,1 °C, às 5h35.

Oeste: 20,6 ºC, com sensação térmica de 22,1 ºC, às 6h.

Pampulha: 19,7 ºC, com sensação térmica de 22,3 ºC, às 6h.

Venda Nova: 20,1°C, às 5h15.

