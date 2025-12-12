Assine
VAI CHOVER?

Aniversário de BH: veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (12/12)

Capital mineira comemora 128 anos com previsão de shows nesta sexta-feira (12/12); saiba se vai chover durante a celebração e a previsão completa para Minas

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/12/2025 08:09 - atualizado em 12/12/2025 08:14

Tempo seco e nublado marca o final de semana em BH e Minas Gerais
Saiba qual é a previsão do tempo para o aniversário de BH, comemorado nesta sexta-feira (12/12) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte (MG) completa 128 anos nesta sexta-feira (12/12) com programação de festa na cidade. Quem vai comemorar a data deve se atentar, pois além do calorão há previsão de chuva, segundo a meteorologia.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 31°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

A temperatura mínima registrada foi de 19,7°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Pampulha, com sensação térmica de 22,3°C. Já nas regiões Centro-Sul e Venda Nova, a mínima foi de 20,1°C, às 5h35 e às 5h15, respectivamente.

Mínimas registradas por regional em 12/12

  • Barreiro: 21,7 °C, às 5h25.
  • Centro-Sul: 20,1 °C, às 5h35.
  • Oeste: 20,6 ºC, com sensação térmica de 22,1 ºC, às 6h.
  • Pampulha: 19,7 ºC, com sensação térmica de 22,3 ºC, às 6h.
  • Venda Nova: 20,1°C, às 5h15.

Acumulado de chuvas

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal aconselha que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais terá variação de nebulosidade e típicas pancadas de chuva de primavera, no fim de tarde desta sexta. A instabilidade é mais forte na faixa norte e oeste do estado, mas pode haver chuva em outras áreas também.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
nas regiões Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha e Triângulo e Alto Paranaíba. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

