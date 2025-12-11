Mais de 300 cidades de Minas podem ter queda de granizo até sexta (12/12)

Minas Gerais tem 346 cidades sob alerta de risco potencial de tempestade nesta quinta-feira (11/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até a manhã desta sexta-feira (12/12).

Os municípios poderão enfrentar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Existe risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Outros 222 municípios do estado estão sob alerta de perigo potencial de vendaval nesta quinta-feira (11/12), com ventos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

Os ventos intensos ainda são consequência do ciclone que se formou no sul do país no início desta semana. Existe baixo risco de queda de galhos de árvores.



Recomendações:



Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Em caso de chuvas, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Cidades sob alerta de tempestade:

Abadia dos Dourados

Abre Campo

Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alvarenga

Angelândia

Araçuaí

Araguari

Araporã

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Augusto de Lima

Bandeira

Belo Oriente

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bom Jesus do Galho

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Braúnas

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Caiana

Campanário

Campina Verde

Campo Azul

Canápolis

Cantagalo

Caparaó

Capelinha

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caputira

Caraí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Carneirinho

Cascalho Rico

Catuji

Catuti

Central de Minas

Centralina

Chalé

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Comercinho

Conceição de Ipanema

Cônego Marinho

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Murta

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Curvelo

Datas

Diamantina

Dionísio

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Dom Cavati

Dores de Guanhães

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Espera Feliz

Espinosa

Estrela do Sul

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felisburgo

Fernandes Tourinho

Ferros

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guanhães

Guaraciama

Guarda-Mor

Gurinhatã

Iapu

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Imbé de Minas

Indaiabira

Inhapim

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipiaçu

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itanhomi

Itaobim

Itinga

Itueta

Ituiutaba

Jacinto

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

Joanésia

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lajinha

Lassance

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Luisburgo

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Marilac

Marliéria

Martins Soares

Mata Verde

Materlândia

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Matipó

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Monjolos

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Orizânia

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Pingo d'Água

Pintópolis

Pirapora

Pocrane

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Presidente Olegário

Raul Soares

Reduto

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Vermelho

Rubelita

Rubim

Sabinópolis

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz de Salinas

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Margarida

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Vitória

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Domingos das Dores

São Félix de Minas

São Francisco

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Preto

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Evangelista

São José da Safira

São José do Divino

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

Sardoá

Senador Modestino Gonçalves

Senhora do Porto

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Serro

Setubinha

Simonésia

Sobrália

Taiobeiras

Taparuba

Tarumirim

Teófilo Otoni

Timóteo

Tombos

Três Marias

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Ubaí

Ubaporanga

Uberlândia

Umburatiba

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Vermelho Novo

Virgem da Lapa

Virginópolis

Virgolândia

Cidades sob alerta de vendaval: