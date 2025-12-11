Mais de 300 cidades de Minas podem ter queda de granizo até sexta (12/12)
Outros 222 municípios estão sob alerta de vendaval, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia; veja lista
compartilheSIGA
Minas Gerais tem 346 cidades sob alerta de risco potencial de tempestade nesta quinta-feira (11/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até a manhã desta sexta-feira (12/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os municípios poderão enfrentar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Existe risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Outros 222 municípios do estado estão sob alerta de perigo potencial de vendaval nesta quinta-feira (11/12), com ventos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.
Os ventos intensos ainda são consequência do ciclone que se formou no sul do país no início desta semana. Existe baixo risco de queda de galhos de árvores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Recomendações:
-
Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
-
Em caso de chuvas, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
-
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
Leia Mais
Cidades sob alerta de tempestade:
- Abadia dos Dourados
- Abre Campo
- Açucena
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Almenara
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alvarenga
- Angelândia
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Bandeira
- Belo Oriente
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Bom Jesus do Galho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Braúnas
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Caiana
- Campanário
- Campina Verde
- Campo Azul
- Canápolis
- Cantagalo
- Caparaó
- Capelinha
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Caputira
- Caraí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Catuji
- Catuti
- Central de Minas
- Centralina
- Chalé
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comercinho
- Conceição de Ipanema
- Cônego Marinho
- Conselheiro Pena
- Coração de Jesus
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Murta
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Diamantina
- Dionísio
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dores de Guanhães
- Douradoquara
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Espera Feliz
- Espinosa
- Estrela do Sul
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Galiléia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Gurinhatã
- Iapu
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Imbé de Minas
- Indaiabira
- Inhapim
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Itabirinha
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itanhomi
- Itaobim
- Itinga
- Itueta
- Ituiutaba
- Jacinto
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Joanésia
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Grande
- Lajinha
- Lassance
- Leme do Prado
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luisburgo
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Marilac
- Marliéria
- Martins Soares
- Mata Verde
- Materlândia
- Mathias Lobato
- Matias Cardoso
- Matipó
- Mato Verde
- Medina
- Mendes Pimentel
- Mesquita
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Monjolos
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Mutum
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Módica
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Orizânia
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Paracatu
- Patis
- Patos de Minas
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Periquito
- Pescador
- Piedade de Caratinga
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Pirapora
- Pocrane
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Presidente Olegário
- Raul Soares
- Reduto
- Resplendor
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rio Vermelho
- Rubelita
- Rubim
- Sabinópolis
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Margarida
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Hipólito
- São Domingos das Dores
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Rio Preto
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- Sardoá
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora do Porto
- Serra Azul de Minas
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Serro
- Setubinha
- Simonésia
- Sobrália
- Taiobeiras
- Taparuba
- Tarumirim
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tombos
- Três Marias
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Vermelho Novo
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cidades sob alerta de vendaval:
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Aracitaba
- Arantina
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Cana Verde
- Candeias
- Capetinga
- Capitólio
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cássia
- Caxambu
- Chácara
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Goianá
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapecerica
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Itumirim
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Ouro Fino
- Paiva
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Pimenta
- Piranguçu
- Piranguinho
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Pratápolis
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Preto
- Ritápolis
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Amparo
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Francisco de Paula
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tiradentes
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz