Vai chover em BH nesta quinta (11/12)? Confira a previsão do tempo
Duas regionais de Belo Horizonte já ultrapassaram 50% da média de chuvas esperada para o mês de dezembro; confira a previsão completa de BH e Minas
compartilheSIGA
A temporada de chuvas em Belo Horizonte (MG) chegou com a previsão de precipitações acima da média no último mês de 2025, já demonstrado nos dez primeiros dias de dezembro. A meteorologia indica que esta quinta-feira (11/12) será de chuva com trovoadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 29°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 50%. A temperatura mínima registrada foi de 19,3°C, às 0h45, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul.
Leia Mais
Mínimas registradas por regional em 11/12
- Barreiro: 19,7 °C, às 3h40.
- Centro-Sul: 19,3 °C, à 0h45.
- Venda Nova: 20,6°C, às 1h15.
Acumulado de chuvas
A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Acumulado (mm) em dezembro até 6h do dia 11
- Barreiro:123,4 (36,4%)
- Centro Sul: 188,7 (55,6)
- Hipercentro: 81,0 (23,9%)
- Leste: 143,8 (42,4%)
- Nordeste: 185,6 (54,7%)
- Noroeste: 123,0 (36,3%)
- Norte: 143,6 (42,3%)
- Oeste:135,6 (40%)
- Pampulha: 91,6 (27%)
- Venda Nova: 99,6 (29,4%)
O que fazer em caso de chuva?
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Use prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais terá uma redução de chuvas nesta quinta-feira. A frente fria causada pelo ciclone extratropical avança sobre o país, acompanhando o deslocamento do ciclone que se distancia da costa.
Assim, a tendência é que o sistema frontal se desloque para o sul da Bahia e reduza as condições de chuva para o Norte de Minas. No restante do estado, o dia será de variação de nebulosidade com possibilidade de chuva isolada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo o Inmet, o dia vai ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.