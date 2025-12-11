Assine
Vai chover em BH nesta quinta (11/12)? Confira a previsão do tempo

Duas regionais de Belo Horizonte já ultrapassaram 50% da média de chuvas esperada para o mês de dezembro; confira a previsão completa de BH e Minas

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/12/2025 08:20

BH pode registrar chuva com trovoadas nesta quinta-feira (11/12)
BH pode registrar chuva com trovoadas nesta quinta-feira (11/12) crédito: Edésio Ferreira EM/DA Press

A temporada de chuvas em Belo Horizonte (MG) chegou com a previsão de precipitações acima da média no último mês de 2025, já demonstrado nos dez primeiros dias de dezembro. A meteorologia indica que esta quinta-feira (11/12) será de chuva com trovoadas.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 29°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 50%. A temperatura mínima registrada foi de 19,3°C, às 0h45, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul.

Mínimas registradas por regional em 11/12

  • Barreiro: 19,7 °C, às 3h40.
  • Centro-Sul: 19,3 °C, à 0h45.
  • Venda Nova: 20,6°C, às 1h15.

Acumulado de chuvas

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Acumulado (mm) em dezembro até 6h do dia 11

  • Barreiro:123,4 (36,4%)
  • Centro Sul: 188,7 (55,6)
  • Hipercentro: 81,0 (23,9%)
  • Leste: 143,8 (42,4%)
  • Nordeste: 185,6 (54,7%)
  • Noroeste: 123,0 (36,3%)
  • Norte: 143,6 (42,3%)
  • Oeste:135,6 (40%)
  • Pampulha: 91,6 (27%)
  • Venda Nova: 99,6 (29,4%)

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal aconselha que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Use prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais terá uma redução de chuvas nesta quinta-feira. A frente fria causada pelo ciclone extratropical avança sobre o país, acompanhando o deslocamento do ciclone que se distancia da costa.

Assim, a tendência é que o sistema frontal se desloque para o sul da Bahia e reduza as condições de chuva para o Norte de Minas. No restante do estado, o dia será de variação de nebulosidade com possibilidade de chuva isolada.

Segundo o Inmet, o dia vai ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

