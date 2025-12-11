Vai chover em BH nesta quinta (11/12)? Confira a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A temporada de chuvas em Belo Horizonte (MG) chegou com a previsão de precipitações acima da média no último mês de 2025, já demonstrado nos dez primeiros dias de dezembro. A meteorologia indica que esta quinta-feira (11/12) será de chuva com trovoadas.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 29°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 50%. A temperatura mínima registrada foi de 19,3°C, às 0h45, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul.

Mínimas registradas por regional em 11/12



Barreiro: 19,7 °C, às 3h40.

Centro-Sul: 19,3 °C, à 0h45.

Venda Nova: 20,6°C, às 1h15.

Acumulado de chuvas

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Acumulado (mm) em dezembro até 6h do dia 11

Barreiro:123,4 (36,4%)



Centro Sul: 188,7 (55,6)



Hipercentro: 81,0 (23,9%)



Leste: 143,8 (42,4%)



Nordeste: 185,6 (54,7%)



Noroeste: 123,0 (36,3%)



Norte: 143,6 (42,3%)



Oeste:135,6 (40%)



Pampulha: 91,6 (27%)



Venda Nova: 99,6 (29,4%)

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal aconselha que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações