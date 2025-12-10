Ciclone provoca alerta de ventos de até 100 km/h em cidades mineiras
O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido até às 21h desta quarta (10/12); confira a lista de municípios e recomendações do órgão
Em meio à formação de um ciclone extratropical no Sul do país, ventos de até 100 km/h podem atingir 70 cidades das Regiões Sul e Sudoeste de Minas, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.
O alerta laranja emitido na manhã desta quarta-feira (10/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já esta valendo e vai até 21h.
Para os moradores dessas regiões, o órgão recomenda:
- não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pelo risco de queda e descargas elétricas;
- não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda;
- fique em local abrigado;
- obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
Alerta amerelo
Com baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e de descargas elétricas, o Inmet emitiu outro alerta amarelo de previsão de chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60km/h, que atinge 682 cidades mineiras até amanha (11/12) às 9h.
Segundo o Inmet, o aviso vale para os municipios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte, Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades sob alerta laranja
Cidades sob alerta amarelo
*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen