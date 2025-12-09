Ciclone em Minas: veja áreas de risco e como se proteger do temporal

Um ciclone extratropical, em formação no Sul do país, se desloca sobre Minas Gerais desde a última segunda-feira (8/12). A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta para os efeitos de um ciclone extratropical que, entre os dias 8 e 11 de dezembro, trará chuvas intensas e ventos fortes ao estado. Embora o fenômeno não atue diretamente sobre o território mineiro, seus reflexos devem afetar diversas regiões, elevando o risco de alagamentos, deslizamentos e outros transtornos para a população.

Já na madrugada de terça (9/12), segundo o Instituto Climatempo. O fenômeno meteorológico não atuará diretamente nos estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais), de acordo com o instituto. Porém, seus efeitos como ventos fortes e áreas de instabilidade de forte intensidade podem trazer temporais para algumas regiões mineiras.

A previsão indica acumulados de chuva que podem ultrapassar os 100 milímetros em um curto período, volume considerado muito elevado. As rajadas de vento podem atingir velocidades de até 100 km/h, com potencial para causar destelhamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Quais regiões de Minas Gerais serão mais afetadas?

O alerta abrange, com maior intensidade, a Grande Belo Horizonte, a Zona da Mata e o Triângulo Mineiro. Moradores dessas áreas devem redobrar a atenção aos avisos meteorológicos e às orientações das autoridades locais.

Outras regiões do estado, como o Centro-Sul e Leste de Minas, também devem permanecer em estado de atenção, pois podem ser atingidas por tempestades severas de forma mais isolada. O mapa de risco divulgado pela Defesa Civil destaca principalmente as áreas com histórico de inundações e deslizamentos de terra.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

