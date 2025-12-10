Assine
METEOROLOGIA

Ciclone pode provocar ventos e chuvas em MG; veja regiões afetadas

Formado no Sul do país, ciclone extratropical se afasta para o oceano, mas ainda afeta algumas regiões de Minas nesta quarta-feira (10/12)

AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
10/12/2025 11:16

Ciclone ainda causa ventos e chuvas em MG nesta quarta-feira (10/12)
Ciclone ainda causa ventos e chuvas em MG nesta quarta-feira (10/12) crédito: Larissa Leone/EM/D.A Press

O ciclone extratropical, formado no Sul do Brasil entre segunda (8/12) e terça-feira (9/12), segue provocando chuvas em Minas Gerais. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (10/12), o ciclone se afasta em direção ao oceano, favorecendo ventos intensos no litoral das regiões Sul e Sudeste. 

Em Minas Gerais, o efeito do ciclone é indireto, percebido pela ocorrência de ventos fortes, especialmente no Sul de Minas e na Zona da Mata, nesta quarta-feira (10/12). Rajadas de vento podem chegar a uma velocidade de 60km/h a 80 km/h nessas regiões. No restante do estado, são esperadas rajadas de ventos ocasionais, entre 40km/h e 60km/h. 

O dia é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana, Sul e Zona da Mata. Nas demais regiões, o céu permanece parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva entre o final da tarde e a noite e trovoadas isoladas.

Ainda segundo o Inmet, os efeitos do ciclone devem diminuir entre esta quarta (10) e quinta-feira (11), mas a formação de uma nova área de instabilidade poderá fazer com que o fim de semana seja chuvoso em Minas. Em todo o estado, a previsão é de que o sábado (13) e o domingo (14) contem com céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento. 

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

chuvas ciclone clima inmet meteorologia minas-gerais

