RISCO GEOLÓGICO

Três regiões de BH estão sob risco de desabamentos e deslizamentos

Temporada das águas eleva a apreensão na capital, assombrada pelo risco geológico; confira a previsão do tempo para Belo Horizonte nesta quarta-feira (10/12)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
10/12/2025 09:25

Chuva em BH
Três regiões de BH estão sob risco de desabamento crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

As fortes chuvas registradas na noite dessa terça-feira (9/12), somadas à previsão de novos temporais para os próximos dias, colocou as regiões Nordeste, Leste e Norte de Belo Horizonte em risco geológico, isto é, com alto risco de desabamentos e deslizamentos, pelo menos até quinta-feira (11/12).

As regionais Leste e Norte encontram-se sob alerta moderado, já a Região Nordeste está sob risco geológico forte. A área atingiu 181 milímetros (mm) de chuva até a manhã desta quarta-feira (10/12), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando mais da metade da média esperada para o mês em apenas dez dias, considerando que a média climatológica de dezembro em BH é de 339,1 mm.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com a Defesa Civil, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes
  • Água empoçando no quintal
  • Portas e janelas emperrando
  • Rachaduras no solo
  • Água minando da base do barranco
  • Poste ou árvores inclinando
  • Muros e paredes estufados
  • Estalos na estrutura
  • Se algum desses sinais for identificado, a pessoa deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) ou, em caso de emergências, para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações de segurança

  • Não faça cortes altos ou inclinados em barrancos
  • Instale calhas no telhado
  • Conserte vazamentos em caixas-d’água e reservatórios
  • Não descarte lixo ou entulho em encostas
  • Não despeje esgoto no barranco
  • Evite queimadas

Previsão do tempo

A meteorologia indica que esta quarta-feira (10/12) será de chuva forte. De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 26°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 80%.

A temperatura mínima registrada foi de 17,7°C, às 2h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 18,2°C, às 3h20.

overflay