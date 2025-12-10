Três regiões de BH estão sob risco de desabamentos e deslizamentos
Temporada das águas eleva a apreensão na capital, assombrada pelo risco geológico; confira a previsão do tempo para Belo Horizonte nesta quarta-feira (10/12)
As fortes chuvas registradas na noite dessa terça-feira (9/12), somadas à previsão de novos temporais para os próximos dias, colocou as regiões Nordeste, Leste e Norte de Belo Horizonte em risco geológico, isto é, com alto risco de desabamentos e deslizamentos, pelo menos até quinta-feira (11/12).
As regionais Leste e Norte encontram-se sob alerta moderado, já a Região Nordeste está sob risco geológico forte. A área atingiu 181 milímetros (mm) de chuva até a manhã desta quarta-feira (10/12), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando mais da metade da média esperada para o mês em apenas dez dias, considerando que a média climatológica de dezembro em BH é de 339,1 mm.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
De acordo com a Defesa Civil, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes
- Água empoçando no quintal
- Portas e janelas emperrando
- Rachaduras no solo
- Água minando da base do barranco
- Poste ou árvores inclinando
- Muros e paredes estufados
- Estalos na estrutura
- Se algum desses sinais for identificado, a pessoa deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) ou, em caso de emergências, para o Corpo de Bombeiros (193).
Recomendações de segurança
- Não faça cortes altos ou inclinados em barrancos
- Instale calhas no telhado
- Conserte vazamentos em caixas-d’água e reservatórios
- Não descarte lixo ou entulho em encostas
- Não despeje esgoto no barranco
- Evite queimadas
Previsão do tempo
A meteorologia indica que esta quarta-feira (10/12) será de chuva forte. De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 26°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 80%.
A temperatura mínima registrada foi de 17,7°C, às 2h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 18,2°C, às 3h20.