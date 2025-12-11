Ciclone extratropical atrasa voos no Aeroporto de Confins

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O ciclone extratropical que atinge o Sudeste brasileiro causou o atraso e cancelamento de voos no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Voos com destino ou chegada ao Aeroporto de Congonhas (SP) precisaram ser remarcados ou sofreram com atraso, devido às rajadas de vento.

Nessa quarta-feira (10/12), 28 voos foram cancelados, sendo que 18 sairiam de Confins e 10 tinham a cidade mineira como ponto de chegada, entre 9h50 e 17h18. De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal, outros 28 voos foram alternados no mesmo período.

Segundo a BH Airport, as condições meteorológicas em São Paulo não impactam as operações desta quinta-feira (11/12). No entanto, quatro voos foram cancelados por outros motivos, sendo dois com destino a São Paulo, um para Governador Valadares (MG) e outro para Uberlândia (MG).

Passagem do ciclone

Um ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul tem atingido alguns estados das regiões Sul e Sudeste do país. Conforme a previsão meteorológica, algumas regiões de Minas Gerais também podem ser atingidas e ter o volume de chuvas intensificado.

De acordo com o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns focos de chuva serão registrados nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce até amanhã. Nas regiões do Triângulo, Noroeste, Metropolitana, Oeste, Sul e Zona da Mata há a possibilidade de chuvas isoladas. O especialista explica que a formação de um ciclone é comum nesta época do ano.

"O nome é associado a coisas muito graves, mas é um fenômeno que acontece bem frequentemente no Sul e no Sudeste do Brasil", aponta. "Estamos na estação chuvosa, então é uma condição bem típica essa formação de ciclones no Sul, que se deslocam para o oceano e formam áreas de estabilidade que cruzam o Brasil Central", afirma Gemiacki.

O meteorologista aponta, ainda, que a tendência é que esse ciclone se desloque para o oceano ao longo desta semana.