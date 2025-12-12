Cantata de Natal, missa, shows e mais: veja programação dos 128 anos de BH

Belo Horizonte comemora 128 anos nesta sexta-feira (12/12). Para as celebrações, a capital mineira conta com uma programação especial. As comemorações se iniciaram com uma cantata de Natal, às 9h, na escadaria da prefeitura.

Cerca de 200 alunos de escolas municipais apresentam seis canções, entre elas “Tonada de luna llena”, “Casa aberta”, “Corre o rio” e algumas canções natalinas, além de um “Parabéns pra você” em homenagem à capital mineira. Antes do coral, um grupo musical formado por monitores e professores da rede municipal abriu o evento tocando canções de Lô Borges, grande músico belo-horizontino, que morreu no mês passado.

A programação continua na parte da tarde, às 14h, com a inauguração do Centro de Referência Urbana Barragem Santa Lúcia e o lançamento oficial do Projeto Transformador Nossa Vila, projeto da PBH voltado para a requalificação das vilas e favelas da capital. Ambos os eventos acontecerão na Rua Principal, no Bairro Vila Barragem Santa Lúcia.

Às 18h, será realizada uma missa em Ação de Graças pelo aniversário da capital na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, uma das principais igrejas da cidade e marco-zero de BH.

Para fechar a programação, Belo Horizonte recebe shows para animar a noite de sexta-feira. Os artistas Nattan, Sorriso Maroto e Bruna Lipiani se apresentam na Praça da Estação a partir das 21h, com encerramento previsto para às 4h. A entrada nos shows é gratuita, mediante retirada prévia de ingressos e sujeita à lotação do espaço. Os ingressos devem ser retirados no site da Nenety Eventos.

Alterações no trânsito

Devido aos shows na Praça da Estação, alterações serão realizadas no trânsito da região. Além disso, linhas de ônibus também contarão com ampliação de horários. Algumas dessas intervenções já começaram na noite dessa quinta-feira (11/12). Confira os detalhes da operação:

Hoje (12/12)

A partir das 20h, será realizada a interdição total da Avenida dos Andradas, entre as ruas Guaicurus e Carijós, em ambos os sentidos

Será implantado plano de conversão à esquerda da Avenida dos Andradas para a Rua dos Carijós (sentido Rodoviária)

O acesso à estação de trens da Vale será permitido por meio das ruas dos Tupinambás e Aarão Reis

Desvios

Sentido Rodoviária/Centro: Guaicurus, Rua da Bahia, Avenida Amazonas, Rua Espírito Santo, Rua dos Caetés, Bahia, Avenida Afonso Pena

Sentido Rodoviária/Amazonas e região Oeste: Guaicurus, Rua da Bahia, Avenida Amazonas

Sentido Rodoviária/área hospitalar: Guaicurus, Rua da Bahia, Avenida Amazonas, Rua Espírito Santo, Rua dos Caetés, Bahia, Rua Tupinambás, Avenida dos Andradas

Sentido hospitais/Rodoviária ou Complexo da Lagoinha: Avenida dos Andradas, Rua dos Carijós, Rua Espírito Santo, Avenida do Contorno, Complexo da Lagoinha ou Avenida dos Andradas, Avenida do Contorno (antigo Perrella), Viaduto da Floresta, Avenida do Contorno, Complexo da Lagoinha

Transporte coletivo

A partir de 0h15 de sábado, as linhas de transporte coletivo 1505, 2104, 3302A, 3503A, 4033, 9032, 5503A, 5033, 5035, 8001A e 9032 terão mais viagens para atender os passageiros após os shows.

As linhas 30, 63 e 83P também terão reforço nas viagens para atender as estações:

Linha 30: embarque na Rua dos Caetés, 237, atendendo as estações Barreiro e Diamante

Linha 63: embarque na Estação Move Rio de Janeiro, atendendo as estações da Avenida Antônio Carlos, Pampulha, Vilarinho e Venda Nova

Linha 83P: embarque na Estação Move Rio de Janeiro, atendendo os pontos de ônibus da Avenida Cristiano Machado e a estação São Gabriel

Táxi

Serão disponibilizados dois pontos de táxis nas proximidades do show:

Rua dos Tupinambás, entre Espírito Santo e Bahia

Rua da Bahia, entre Contorno e Guaicurus (acesso pela Espírito Santo e Contorno)

Serviço

Cantata de Natal

Horário: 9h

Local: Escadaria da PBH - Avenida Afonso Pena, 1.212, Centro

Inauguração do Centro de Referência Urbana Barragem Santa Lúcia e lançamento do Projeto Transformador Nossa Vila

Horário: 14h

Local: Rua Principal, 900, Vila Barragem Santa Lúcia

Missa em Ação de Graças pelos 128 anos de Belo Horizonte

Horário: 18h

Local: Igreja Nossa Senhora de Boa Viagem - Rua Sergipe, 175, Funcionários

Shows de Nattan, Sorriso Maroto e Bruna Lipiani

Horário: 21h

Local: Praça da Estação - Avenida dos Andradas, 201, Centro



