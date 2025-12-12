Música de Natal tem destaque na agenda deste fim de semana em BH

A 10 dias do Natal, as celebrações de fim de ano ganham força neste fim de semana, com destaque para a ampla programação desta sexta-feira (12/12). Entre os eventos, Maurício Tizumba comemora, simultaneamente, os 128 anos de BH e seus próprios 68 anos com o espetáculo “Tambores de Natal”, às 20h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Os ingressos têm preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.



“A gente muda aquela visão de Natal só do Nicolau, aquele velhinho branquinho, de barbinha branca. Agora é o Natal do pretinho de cabelo branco e de barba branca. Em vez de tocar sinos, a gente toca tambores”, resume Tizumba.



Para ele, “Tambores de Natal” abre espaço para refletir sobre o sentido da festividade a partir da música. “Vamos cantar cantigas de Natal e falar da importância do Natal, se ele é importante mesmo. Se o Natal, que move o coração das pessoas, emociona e mexe com a atitude delas, não seria uma atitude que poderíamos ter durante o ano todo, assim como toco tambor o ano todo?”, questiona.



Em cena há 22 anos, o show reúne músicas do Rosário e repertório popular brasileiro, sempre ancorado nos ritmos dos tambores do congado e do reinado. A apresentação deste ano incorpora ainda novas parcerias.



Júlia Tizumba, filha do multiartista, canta “Kizalelu”, de seu disco solo de estreia, “Minêra” (2025), dedicada à avó paterna. Já Laura Catarina, filha do belo-horizontino Vander Lee (1966-2016), interpreta duas canções do compositor, entre elas “Estrela”.



“Vander Lee foi um grande compositor, um grande poeta. Para manter a poesia viva do pai dela, a gente batalha para continuar cantando as músicas dele”, comenta Tizumba.



O espetáculo também recebe o Bloco Tambor Mineiro e o Bloco da Saúde, além dos artistas Nath Rodrigues e Di Souza. Esste último, parceiro desejado por Tizumba há anos, finalmente encontra espaço para a colaboração.



“Convidei para o Natal, disse ser agora ou nunca. Ele veio para somar conosco. Passeia maravilhosamente bem pelo universo da percussão, além de tocar violão, cantar e compor muito bem. O público será premiado com a presença dele”, afirma o anfitrião.



O BOI E O BURRO

Além do show de Tizumba, o espetáculo “O boi e o burro no caminho de Belém”, de Maria Clara Machado, cumpre curta temporada na C.A.S.A. Centro de Arte Suspensa e Armatrux (Rua Himalaia, 69, Vale do Sol, Nova Lima), com sessões nesta sexta-feira (12/12), às 20h, e no sábado (13/12) e domingo (14/12), às 17h. Dirigida por Fernanda Vianna, com direção musical de Ernani Maletta, a montagem revisita o nascimento de Cristo pelos olhares do boi e do burro. Entrada gratuita, com retirada de ingressos no local, uma hora antes das sessões.



CANTATA DE NATAL

Hoje (12/12), às 20h, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove a 12ª Cantata de Natal do TJMG, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). A Orquestra Jovem e o Coral Infantojuvenil apresentam um repertório que percorre tradições natalinas de diversos países. Entrada gratuita.

RECITAL DE PIANO

Também nesta sexta-feira, às 21h, o Centro Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários) recebe o espetáculo “Magia na música”, com Evan Megaro e Izza. A apresentação combina recital de piano, clássicos natalinos e canções brasileiras. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Sympla.



CORAL DO MINAS

Ainda hoje (12/12), às 19h30, o Coral do Minas apresenta o concerto “Auto de Natal”, acompanhado pela Orquestra Opus e pelo ator Luciano Luppi, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No programa, canções eruditas e populares, como “Panis angelicus” e “Oh happy day”. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla.



MÚSICA NO MUSEU

O MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários) recebe apresentações natalinas nesta sexta-feira e sábado, às 19h. Hoje (12/12), a Jovem Orquestra de Ouro Branco, formada por alunos da Casa de Música de Ouro Branco e regida pelo maestro Marcos Silva-Santos, interpreta obras de Ernst Mahle, Peter Martin e Pixinguinha, além de repertório tradicional de Natal. Entrada gratuita.



No sábado (13/12), o espaço recebe o Coral Canarinhos Postulantes, com participação do Polo Canarinhos Mangue Seco, no concerto “É noite de Natal”. A apresentação reúne crianças e adolescentes de 7 a 13 anos sob a regência de Filipe Santos. Entrada gratuita.



À LUZ DE VELAS

Por fim, no sábado (13/12), às 15h30, os Concertos Candlelight apresentam “Clássicos de Natal” no Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). O programa reúne canções tradicionais e sucessos populares do repertório internacional, como “Last Christmas” e “All I want for Christmas is you”. Ingressos: R$ 144 (inteira), R$ 100 (social) e R$ 72 (meia), à venda na plataforma Fever.



* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco