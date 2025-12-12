Música de Natal tem destaque na agenda deste fim de semana em BH
Para comemorar os 128 anos da capital mineira, show com Maurício Tizumba, cantata de Natal, recital de piano e coral do Minas movimentam a cidade
compartilheSIGA
A 10 dias do Natal, as celebrações de fim de ano ganham força neste fim de semana, com destaque para a ampla programação desta sexta-feira (12/12). Entre os eventos, Maurício Tizumba comemora, simultaneamente, os 128 anos de BH e seus próprios 68 anos com o espetáculo “Tambores de Natal”, às 20h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Os ingressos têm preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“A gente muda aquela visão de Natal só do Nicolau, aquele velhinho branquinho, de barbinha branca. Agora é o Natal do pretinho de cabelo branco e de barba branca. Em vez de tocar sinos, a gente toca tambores”, resume Tizumba.
Leia Mais
Para ele, “Tambores de Natal” abre espaço para refletir sobre o sentido da festividade a partir da música. “Vamos cantar cantigas de Natal e falar da importância do Natal, se ele é importante mesmo. Se o Natal, que move o coração das pessoas, emociona e mexe com a atitude delas, não seria uma atitude que poderíamos ter durante o ano todo, assim como toco tambor o ano todo?”, questiona.
Em cena há 22 anos, o show reúne músicas do Rosário e repertório popular brasileiro, sempre ancorado nos ritmos dos tambores do congado e do reinado. A apresentação deste ano incorpora ainda novas parcerias.
Júlia Tizumba, filha do multiartista, canta “Kizalelu”, de seu disco solo de estreia, “Minêra” (2025), dedicada à avó paterna. Já Laura Catarina, filha do belo-horizontino Vander Lee (1966-2016), interpreta duas canções do compositor, entre elas “Estrela”.
“Vander Lee foi um grande compositor, um grande poeta. Para manter a poesia viva do pai dela, a gente batalha para continuar cantando as músicas dele”, comenta Tizumba.
O espetáculo também recebe o Bloco Tambor Mineiro e o Bloco da Saúde, além dos artistas Nath Rodrigues e Di Souza. Esste último, parceiro desejado por Tizumba há anos, finalmente encontra espaço para a colaboração.
“Convidei para o Natal, disse ser agora ou nunca. Ele veio para somar conosco. Passeia maravilhosamente bem pelo universo da percussão, além de tocar violão, cantar e compor muito bem. O público será premiado com a presença dele”, afirma o anfitrião.
Lançamentos da HBO em dezembro: o que chega ao streaming neste fim de ano
O BOI E O BURRO
Além do show de Tizumba, o espetáculo “O boi e o burro no caminho de Belém”, de Maria Clara Machado, cumpre curta temporada na C.A.S.A. Centro de Arte Suspensa e Armatrux (Rua Himalaia, 69, Vale do Sol, Nova Lima), com sessões nesta sexta-feira (12/12), às 20h, e no sábado (13/12) e domingo (14/12), às 17h. Dirigida por Fernanda Vianna, com direção musical de Ernani Maletta, a montagem revisita o nascimento de Cristo pelos olhares do boi e do burro. Entrada gratuita, com retirada de ingressos no local, uma hora antes das sessões.
CANTATA DE NATAL
Hoje (12/12), às 20h, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove a 12ª Cantata de Natal do TJMG, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). A Orquestra Jovem e o Coral Infantojuvenil apresentam um repertório que percorre tradições natalinas de diversos países. Entrada gratuita.
Wagner Tiso chega aos 80 anos, cheio de planos para 2026
RECITAL DE PIANO
Também nesta sexta-feira, às 21h, o Centro Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários) recebe o espetáculo “Magia na música”, com Evan Megaro e Izza. A apresentação combina recital de piano, clássicos natalinos e canções brasileiras. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Sympla.
CORAL DO MINAS
Ainda hoje (12/12), às 19h30, o Coral do Minas apresenta o concerto “Auto de Natal”, acompanhado pela Orquestra Opus e pelo ator Luciano Luppi, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No programa, canções eruditas e populares, como “Panis angelicus” e “Oh happy day”. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla.
'Perfeitos desconhecidos' é a versão brasileira de filme italiano
MÚSICA NO MUSEU
O MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários) recebe apresentações natalinas nesta sexta-feira e sábado, às 19h. Hoje (12/12), a Jovem Orquestra de Ouro Branco, formada por alunos da Casa de Música de Ouro Branco e regida pelo maestro Marcos Silva-Santos, interpreta obras de Ernst Mahle, Peter Martin e Pixinguinha, além de repertório tradicional de Natal. Entrada gratuita.
No sábado (13/12), o espaço recebe o Coral Canarinhos Postulantes, com participação do Polo Canarinhos Mangue Seco, no concerto “É noite de Natal”. A apresentação reúne crianças e adolescentes de 7 a 13 anos sob a regência de Filipe Santos. Entrada gratuita.
À LUZ DE VELAS
Por fim, no sábado (13/12), às 15h30, os Concertos Candlelight apresentam “Clássicos de Natal” no Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). O programa reúne canções tradicionais e sucessos populares do repertório internacional, como “Last Christmas” e “All I want for Christmas is you”. Ingressos: R$ 144 (inteira), R$ 100 (social) e R$ 72 (meia), à venda na plataforma Fever.
* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco