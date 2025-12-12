Pretinho da Serrinha recebe Maria Rita em roda de samba no Santa Tereza

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A diversidade de repertório é a principal marca do Batuke do Pretinho, projeto criado em 2021 pelo carioca Pretinho da Serrinha, presença constante em turnês e gravações de Caetano Veloso, Marisa Monte e Seu Jorge, entre outras estrelas. Uma canção, porém, nunca sai do roteiro. “Alguém me avisou”, de Dona Ivone Lara (1921-2018), abre todas as apresentações.

Neste sábado (13/12), o artista traz o projeto pela primeira vez a Belo Horizonte, com festa a partir das 14h no Mercado de Santa Tereza.

“Estou muito feliz, porque BH é um lugar onde toquei pouco”, ele conta.

A última vez que Pretinho da Serrinha se apresentou sozinho na capital foi durante a Copa do Mundo de 2022, quando fez show na Autêntica para torcedores que acompanhavam a Seleção Brasileira no Catar. “Chego cheio de vontade, com aquela ansiedade de estreia”, avisa.

Autor dos sucessos “Burguesinha”, “Feliz alegre e forte”, “Felicidade” e “Mina do condomínio”, Pretinho reúne longa lista de parcerias de sucesso. Mais recentemente, produziu “Xande canta Caetano” (2023), disco lançado por Xande de Pilares, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode.

Desde o início da carreira, o carioca passou por Belo Horizonte como integrante de várias bandas, mas agora vem apresentar o próprio trabalho. “Quero mostrar meu samba e quero andar mais por Minas, lugar que frequentei com outros artistas, (Seu) Jorge, Marisa (Monte)... Agora é a minha vez. Tô ansioso”, diz.

Ano passado, o Batuke do Pretinho foi uma das atrações do réveillon de Copacabana, festa que reuniu cerca de 100 mil pessoas.

A cada edição, o projeto não atrai menos de 3 mil pessoas. Em novembro, São Paulo recebeu a primeira festa fora do Rio de Janeiro.

Dona Ivone Lara abre a festa

A chegada a BH terá repertório preparado especialmente para os mineiros. “Gosto de estudar cada lugar. Tenho um início de show só, para não parecer que a gente fez bagunça. São cinco músicas de abertura, mas depois vou sentindo. O que funciona fica, o que não funciona eu troco.”

“Alguém me avisou” abre todas as apresentações por um motivo: quando Pretinho tentou fazer diferente, uma tempestade esvaziou o local. “É sagrado. Nunca mais comecei samba sem cantar Dona Ivone Lara. Depois dela, tudo acontece”, garante.

No álbum 'Desse jeito', em 2022, Maria Rita exibiu seu talento no samba

“Quero deixar todo mundo feliz. Quero sair feliz e deixar o povo feliz. É palco, mas é roda de samba com espírito livre”, promete o carioca.

Tradicionalmente, o Batuke recebe artistas de vários gêneros. O projeto já contou com Marisa Monte, Martinho da Vila e Milton Nascimento, por exemplo. Em BH, a convidada será Maria Rita, filha de Elis Regina (1945-1982). Pretinho pretende chamar músicos da cidade para subir ao palco.

Nesta época de retrospectivas nas plataformas, o músico vê com alegria a ascensão de grupos como o Menos é Mais, atualmente o segundo colocado entre os artistas mais ouvidos do Brasil.

“Não importa se é samba ou pagode. Se tem novas gerações ouvindo, fortalece o movimento. Acho muito bom, a matéria-prima é o samba. Cada vez mais, um vai puxando o outro”, comenta.

Ao vivo e sem celular

A plateia dele, porém, é outra, mais ligada à experiência ao vivo do que na busca por música no celular. “Meu público é mais velho, aquele sambista tradicional de 30 anos para mais. Na primeira fila, ficam senhoras de 70 anos. Elas não vão pegar o telefone e procurar minha música.”

Recém-operado de hérnia de disco, Pretinho passou a semana em repouso, mas promete show de três horas e meia. Só vai parar se sentir dor. Ele avisa às mulheres para deixarem o salto alto em casa: “Vá com o coração aberto para uma roda de samba em que você pode ouvir de tudo.”



BATUKE DO PRETINHO



Com Pretinho da Serrinha. Convidada: Maria Rita. Sábado (13/12), a partir das 14h, no Mercado de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). Pista: R$ 240 (inteira) e R$ 140 (meia). Ingressos à venda na plataforma Ticket360.