Pereira da Viola faz show no sábado (13/12) para lançar 'África interior'

O cantor, compositor e violeiro Pereira da Viola mergulha em sua própria ancestralidade no disco “África interior” (Tratore), influenciado pelos trabalhos do angolano Bonga e de Sonia Jobarteh, da Gâmbia, que toca kora, instrumento de cordas.



“A kora tem história relativamente parecida com a viola no Brasil, enquanto processo sociocultural”, explica Pereira. “Fiquei por volta de um ano e meio ouvindo os dois. No final da pandemia, comecei a compor canções voltadas para a temática africana e para minha vivência na umbanda”, revela.

“Desde criança, a gente tem de lutar para poder existir de fato, enquanto ser humano.Todos já sabem de cor o peso, para quem tem a pele negra, de carregar a nossa história. Há músicas em que falo de orixás, pretos-velhos. Em outras isso fica subentendido”, diz.



“A temática das 13 faixas ressalta o nosso protagonismo enquanto artistas negros e cidadãos”, explica Pereira.



Sábado (13/12), ele faz o show “África interior” no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Estará acompanhado por Camila Rocha (contrabaixo), Paulo Fróis (bateria), Paulo Santos (percussões) André Siqueira (guitarra, violão e direção musical), Everton Coroné (acordeom) e Dito Rodrigues (voz e violão).



O novo álbum traz as participações de Chico César, Fabiana Cozza, Mateus Aleluia e Toninho Ferragutti, além da cantora Bartira Sene e do violonista Dito Rodrigues, respectivamente, filha e irmão de Pereira. Direção e produção musical são assinados por André Siqueira.



A influência dos africanos Bonga e Sonia Jobarteh se deu, sobretudo, no ritmo. “Me deixei influenciar pelas formas de tocar deles. Em meados do ano passado, tomei a decisão de gravar o disco. E foi legal o processo”, conta Pereira, violeiro respeitado no Brasil.

Chico César, Mateus Aleluia e Fabiana Cozza



O processo criativo ocorreu assim: ao interpretar certa música, ele sentia a presença do artista que combinava com ela. “Todas as vezes que cantava 'Amor quilombola' vinha à mente o Chico César”, relembra. Os dois se conhecem desde os anos 1980, e o paraibano aceitou de pronto o convite do mineiro.



O compositor e pesquisador baiano Mateus Aleluia também se integrou ao projeto. Em “São Jorge”, ele recita versos que dialogam com a canção. Fabiana Cozza divide com Pereira a faixa “Respeite o meu axé”. “Compus essa música para falar de intolerância religiosa”, ele diz.



Bartira Sene, filha de Pereira, é formada em música pela USP de Ribeirão Preto e canta com o pai desde criança. A dupla divide “Duas de mim”, parceria dele com João Evangelista Rodrigues. Os outros parceiros são Eduardo Boaventura, Pai Antônio e Mariquinha.

O violonista Dito Rodrigues acompanha o irmão há 30 anos. “Dito é pau para toda obra, pois faz várias vozes e ainda toca”, revela Pereira da Viola.

PEREIRA DA VIOLA



Lançamento do álbum “África interior”. Sábado (13/12), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.

OUTRAS ATRAÇÕES



>>> G3 E RODOLFO ABRANTES

A banda Oficina G3 comemora seus 35 anos e Rodolfo Abrantes (ex-Raimundos) traz a turnê “Microfonia” a BH. Nesta sexta-feira (12/12), ambos se apresentam às 20h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos de R$ 85 a R$ 320, à venda na plataforma Sympla.



>>> DAVI LEÃO

O cantor e compositor mineiro Davi Leão faz show de lançamento do álbum “Ponto de partida” nesta sexta-feira (12/12), às 19h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). O artista se apresenta acompanhado dos músicos Dan Oliveira, Thiago Caldas, Rafael Baino e Bê Moreira. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

>>> FESTA ROKKA

Sábado (13/12), a partir das 20h, tem “Rokka: Feel the vibe!” no Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 451, Cruzeiro). A banda Cash se encarrega do rock e a cantora Nega Kelly faz homenagem a Lauryn Hill. Encerrando a noite, Off-White apresenta sucessos do pop rock. Ingressos: R$ 40, à venda no site Ingresse.com.

>>> MÚSICA NA CAPELA

O grupo Musica Figurata é atração de domingo (14/12), às 11h, nos jardins da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). O recital “A música no tempo de Rembrandt” terá peças de J.P. Swelinck, Susanne van Soldt e J. Reicken, interpretadas pela soprano Camila Corrêa. Figurata usa instrumentos antigos, como violas de gamba e violoncelo. Entrada franca.