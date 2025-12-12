Thiago Delegado e Podé lançam samba como presente de aniversário para BH

Amigos e agora parceiros, Thiago Delegado e Podé se juntaram para homenagear Belo Horizonte, que completa 128 anos nesta sexta-feira (12/12). “Meu lugar é você (BH)” tem melodia de Thiago e letra de Podé.

O single clipe chega às plataformas com o violão de 7 cordas de Delegado e a voz de Podé. Ex-integrante da banda Tianastácia e destaque da cena pop rock da cidade, pela primeira vez o roqueiro letrou um samba.

Há tempos os dois alimentavam a ideia de compor juntos. A parceria só saiu quando Thiago recebeu de Podé o vídeo de um violonista. “Aproveitei e falei: poxa, vamos botar pra frente aquela ideia do samba, estou com uma melodia aqui. Somos criados em BH, vivemos e construímos as nossas carreiras aqui, dia 12 de dezembro é aniversário da cidade. Que tal fazermos homenagem a Belo Horizonte?”.

Podé topou. “Ele fez uma letra superlegal, que não é clichê, não é jingle. Enfim, é uma letra de música que fica na cabeça”, elogia Thiago.

A dupla engrenou. “Fiz um violão bem agressivo, de samba, mas meio rock and roll, com o Podé cantando daquele jeito dele, cheio de drive, bem rock and roll. Foi muito legal, uma gravação de voz e violão que pouca gente faz hoje em dia”, comenta Delegado.

Podé é todo elogios para o amigo. “É algo mais para João Bosco, com aquele violão nervoso dele. Uma coisa mais MPB, mais brava”, resume. “O negócio saiu fácil. Thiago é músico maravilhoso, violonista de mão cheia. Ele me mandou uma melodia linda, fiquei encantadíssimo com o som, aquilo me deixou muito animado.”

Thiago Delegado explica por que seu samba é diferente: “Ele não segue aquele padrão de primeira parte maior e a segunda menor. É meio 'joãobosquiado’, ao mesmo tempo mais agressivo, a linha de sete cordas assina o tempo inteiro. Não é tradicional, digo que é um samba de violão”.

O clipe de “Meu lugar é você” virou jornada da dupla pela capital mineira. A música foi produzida por Marcelinho Guerra, no Estúdio Stereoutono. O videomaker Wally Guedes comandou o clipe, filmado pelo drone de Tyrone Menezes.

“Podé se empolgou, disse que chamaria o amigo dele que está trabalhando com o Detonautas, parceiro de outros carnavais. Wally Guedes entrou no clima e fez um roteiro muito legal. Fizemos peregrinação pela cidade, tomando cerveja e comendo tira-gosto. Foi muito legal”, conta Thiago.

“O Wally Guedes passou a manhã inteira fazendo imagens de drone nos cartões-postais de BH, no Centro, naqueles prédios coloridos”, relembra Podé. “Fizemos os primeiros takes no Bola Bar, lá no Padre Eustáquio, e depois fomos para o Pirex, Mercado Central e a Praça do Papa.”

Podé adorou o presente que ele e Thiago Delegado criaram para BH. “Resolvemos fazer violão e voz porque é inusitado juntar um cara do rock com outro do samba. É voz e violão, não colocamos outro instrumento. E nem precisou, porque o violão do Thiago é brabo demais. Fiquei feliz, pois nunca havia feito samba. Foi a nossa primeira parceria, espero que façamos outras”, conclui.



“MEU LUGAR É VOCÊ (BH)”



• De Thiago Delegado e Podé

Quem é que vai parar

Quem é que vai dizer

Se BH é o lugar

O meu lugar é você.

Tem gente que vem,

gente que vai,

gente que quer voltar.

Tem gente do bem,

gente que faz,

gente que sabe amar.

Mas quem é que vai parar

ou tentar desdizer

Se BH é o lugar,

o meu lugar é você.

Há quem te conhece,

divide a prece,

só faz engrandecer.

Terra de tropeiro,

pro mundo inteiro,

aumenta meu querer.

BH...

aprender a voar.

Entender

que vida pode e deve ser

mais simples,

Por amor,

tentar agradecer.

E sempre dividir o

que a gente recebe e vive.