Thiago Delegado e Podé lançam samba como presente de aniversário para BH
'Meu lugar é você', primeira parceria do sambista Delegado com o roqueiro Podé, saúda os 128 anos da cidade. Single e clipe saem nesta sexta-feira (12/12)
Amigos e agora parceiros, Thiago Delegado e Podé se juntaram para homenagear Belo Horizonte, que completa 128 anos nesta sexta-feira (12/12). “Meu lugar é você (BH)” tem melodia de Thiago e letra de Podé.
O single clipe chega às plataformas com o violão de 7 cordas de Delegado e a voz de Podé. Ex-integrante da banda Tianastácia e destaque da cena pop rock da cidade, pela primeira vez o roqueiro letrou um samba.
Há tempos os dois alimentavam a ideia de compor juntos. A parceria só saiu quando Thiago recebeu de Podé o vídeo de um violonista. “Aproveitei e falei: poxa, vamos botar pra frente aquela ideia do samba, estou com uma melodia aqui. Somos criados em BH, vivemos e construímos as nossas carreiras aqui, dia 12 de dezembro é aniversário da cidade. Que tal fazermos homenagem a Belo Horizonte?”.
Podé topou. “Ele fez uma letra superlegal, que não é clichê, não é jingle. Enfim, é uma letra de música que fica na cabeça”, elogia Thiago.
A dupla engrenou. “Fiz um violão bem agressivo, de samba, mas meio rock and roll, com o Podé cantando daquele jeito dele, cheio de drive, bem rock and roll. Foi muito legal, uma gravação de voz e violão que pouca gente faz hoje em dia”, comenta Delegado.
Podé é todo elogios para o amigo. “É algo mais para João Bosco, com aquele violão nervoso dele. Uma coisa mais MPB, mais brava”, resume. “O negócio saiu fácil. Thiago é músico maravilhoso, violonista de mão cheia. Ele me mandou uma melodia linda, fiquei encantadíssimo com o som, aquilo me deixou muito animado.”
Thiago Delegado explica por que seu samba é diferente: “Ele não segue aquele padrão de primeira parte maior e a segunda menor. É meio 'joãobosquiado’, ao mesmo tempo mais agressivo, a linha de sete cordas assina o tempo inteiro. Não é tradicional, digo que é um samba de violão”.
O clipe de “Meu lugar é você” virou jornada da dupla pela capital mineira. A música foi produzida por Marcelinho Guerra, no Estúdio Stereoutono. O videomaker Wally Guedes comandou o clipe, filmado pelo drone de Tyrone Menezes.
“Podé se empolgou, disse que chamaria o amigo dele que está trabalhando com o Detonautas, parceiro de outros carnavais. Wally Guedes entrou no clima e fez um roteiro muito legal. Fizemos peregrinação pela cidade, tomando cerveja e comendo tira-gosto. Foi muito legal”, conta Thiago.
“O Wally Guedes passou a manhã inteira fazendo imagens de drone nos cartões-postais de BH, no Centro, naqueles prédios coloridos”, relembra Podé. “Fizemos os primeiros takes no Bola Bar, lá no Padre Eustáquio, e depois fomos para o Pirex, Mercado Central e a Praça do Papa.”
Podé adorou o presente que ele e Thiago Delegado criaram para BH. “Resolvemos fazer violão e voz porque é inusitado juntar um cara do rock com outro do samba. É voz e violão, não colocamos outro instrumento. E nem precisou, porque o violão do Thiago é brabo demais. Fiquei feliz, pois nunca havia feito samba. Foi a nossa primeira parceria, espero que façamos outras”, conclui.
“MEU LUGAR É VOCÊ (BH)”
• De Thiago Delegado e Podé
Quem é que vai parar
Quem é que vai dizer
Se BH é o lugar
O meu lugar é você.
Tem gente que vem,
gente que vai,
gente que quer voltar.
Tem gente do bem,
gente que faz,
gente que sabe amar.
Mas quem é que vai parar
ou tentar desdizer
Se BH é o lugar,
o meu lugar é você.
Há quem te conhece,
divide a prece,
só faz engrandecer.
Terra de tropeiro,
pro mundo inteiro,
aumenta meu querer.
BH...
aprender a voar.
Entender
que vida pode e deve ser
mais simples,
Por amor,
tentar agradecer.
E sempre dividir o
que a gente recebe e vive.