'Perfeitos desconhecidos' é a versão brasileira de filme italiano

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Perfeitos desconhecidos” chega hoje (11/12) aos cinemas, tendo como chamariz ser a versão brasileira do filme que entrou para o Guiness como o longa com maior número de remakes da história. Lançado na Itália em 2016, “Perfetti sconosciuti” teve, até agora, 24 versões. A Netflix tem disponíveis as tramas mexicana e francesa, enquanto a Diamond Films tem a original, italiana.



Em linhas gerais, a história acompanha um grupo de amigos que se reúne à mesa. Em dado momento, eles decidem compartilhar cada mensagem de texto, telefonema e e-mail que recebem. É claro que a história não “dá bom”, pois segredos vêm à tona.



A adaptação brasileira, com roteiro de Patrícia Corso e Clara Peltier, e direção de Júlia Jordão, levou a história para um churrasco. A psicóloga Carla (Sheron Menezzes) e o cirurgião plástico Gabriel (Danton Mello) são os anfitriões. Acabaram de se mudar para uma casa incrível, com aquelas vistas que só o Rio de Janeiro tem.



Os amigos vão conhecer a nova residência do casal e da filha Alice (Madu Almeida), influenciadora que não larga o celular. O grupo é formado pela jornalista Paula (Débora Lamm) e a professora Luciana (Giselle Itié), que se reconciliaram há pouco. João (Fabrício Boliveira) é o solteiro do grupo, um sujeito simpático, sem profissão definida e que a cada momento está com uma namorada diferente. O encontro conta ainda com Renato (Luigi Montez), o namorado super nerd e um tanto infantilizado de Alice.



CELULARES LIBERADOS

Papo vai, papo vem, não demora para que os adultos sigam a sugestão de Alice. Todos colocam os celulares sobre a mesa. E aí começa a confusão, pois todos têm esqueletos no armário, até o adolescente que chega de cosplay para conhecer os pais da namorada.



O roteiro traz algumas pistas falsas, em especial sobre o personagem de Danton. A fidelidade (ou não) dos parceiros é o tema geral da conversa, que logo descamba para briga e lavação de roupa suja. Também não faltam tentativas de piada sobre o mundinho das redes sociais, como nudes e haters.



“Perfeitos desconhecidos” é apresentado como comédia, mas se ri muito pouco no filme. Até Débora Lamm, cuja verve cômica foi comprovada em filmes como “Muita calma nessa hora”, parece descompassada como a jornalista obsessiva. Quanto aos demais, não há ninguém que convença no papel – os exageros de Madu Almeida e Giselle Itiê, em especial, chegam a irritar.



Talvez a história funcione em outra língua, mas em português, “Perfeitos desconhecidos” nada mais é do que uma sucessão de clichês que exaurem o espectador ao final de uma hora e meia.



“PERFEITOS DESCONHECIDOS”

(Brasil, 2025, 91min.) – De Júlia Jordão, com Sheron Menezzes, Danton Mello, Débora Lamm, Fabrício Boliveira e Giselle Itié. O filme estreia nos cines BH 4, Big 4, Boulevard 1, Cidade 6, Contagem 7, Del Rey 7, Diamond 6, Estação, Itaupower 3, Minas Shopping 2, Monte Carmo 5, Norte 4, Pátio 8, UNA Belas Artes 2.