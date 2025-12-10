Wagner Moura entra para a lista de melhores atores de 2025 do New York Times

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", apareceu na lista das melhores atuações de 2025 do The New York Times, publicada nesta terça-feira (9). Junto do brasileiro, o jornal americano ainda citou os papéis de Jacob Elordi como o monstro de "Frankenstein", a atuação de Teyana Taylor em "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, e a interpretação cômica de Liam Neeson no novo "Corra que a Polícia Vem Aí!", lançado no último mês de agosto, entre outros.





Em entrevista ao veículo, Moura disse que, conforme envelhece, tenta transpor mais características de si mesmo para os seus personagens. "É como compartilhar algo sobre mim, algo em que acredito. Eu sou uma pessoa muito política, e é claro que isso se manifesta naquilo que faço. Artes e política são coisas muito próximas", afirmou o ator.



"Eu ainda sinto felicidade como uma criança. Penso que todos os atores -talvez todos os artistas, em geral- gostam de brincar, fingir, que é o que crianças fazem. Crianças são ótimos atores, quando não estão domadas. Elas são naturais, os melhores atores do mundo", complementou ele.



Wagner Moura concorre ao Critics Choice Awards de melhor ator e ao Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama. No Critics, "O Agente Secreto" concorre ao prêmio de melhor filme internacional e foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e melhor filme de drama. O filme de Kleber Mendonça Filho é o representante brasileiro ao Oscar de 2026.



