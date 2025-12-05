Assine
CINEMA

Wagner Moura recebe dupla indicação de Melhor Ator no Critics Choice Awards

O brasileiro concorre por sua atuação na série 'Ladrões de drogas', da Apple TV, e 'O agente secreto, também indicado na categoria Melhor Filme Internacional

Repórter
05/12/2025 17:11 - atualizado em 05/12/2025 17:13

Foto do filme 'O agente secreto'
Wagner Moura concorre com atores como Owen Cooper, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Timotheé Chalamet. crédito: Divulgação/Kleber Mendonça Filho

O brasileiro Wagner Moura foi indicado duas vezes ao prêmio de Melhor Ator no Critics Choice Awards, uma na categoria principal, por seu trabalho em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, e a outra como Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme Para a TV, pelo papel em "Ladrões de drogas", da Apple TV. 

Na categoria de cinema, ele vai competir pelo prêmio contra Timothée Chalamet ("Marty supreme"), Joel Edgerton ("Sonhos de trem"), Michael B. Jordan ("Pecadores"), Leonardo DiCaprio ("Uma batalha após a outra") e Ethan Hawke ("Blue moon").

 

Já nas séries, os outros indicados são Owen Cooper ("Adolescência"), Nick Offerman ("Death by lightning"), Michael Peña ("All her fault"), Ashley Walters ("Adolescência") e Ramy Youssef ("Mountainhead"). 

"O agente secreto" também está indicado na categoria de Melhor Filme Internacional. No Brasil, o Critics Choice Awards será transmitido ao vivo simultaneamente pelo canal TNT e pelo streaming HBO Max. A cerimônia ocorre no dia 4 de janeiro de 2026. 

cinema critics-choice-awards o-agente-secreto wagner-moura

