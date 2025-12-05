Wagner Moura recebe dupla indicação de Melhor Ator no Critics Choice Awards
O brasileiro concorre por sua atuação na série 'Ladrões de drogas', da Apple TV, e 'O agente secreto, também indicado na categoria Melhor Filme Internacional
compartilheSIGA
O brasileiro Wagner Moura foi indicado duas vezes ao prêmio de Melhor Ator no Critics Choice Awards, uma na categoria principal, por seu trabalho em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, e a outra como Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme Para a TV, pelo papel em "Ladrões de drogas", da Apple TV.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Wagner Moura é eleito Melhor Ator por associação de críticos de Nova York
- ‘O agente secreto’ conquista prêmios e se prepara para o Globo de Ouro
Na categoria de cinema, ele vai competir pelo prêmio contra Timothée Chalamet ("Marty supreme"), Joel Edgerton ("Sonhos de trem"), Michael B. Jordan ("Pecadores"), Leonardo DiCaprio ("Uma batalha após a outra") e Ethan Hawke ("Blue moon").
Já nas séries, os outros indicados são Owen Cooper ("Adolescência"), Nick Offerman ("Death by lightning"), Michael Peña ("All her fault"), Ashley Walters ("Adolescência") e Ramy Youssef ("Mountainhead").
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"O agente secreto" também está indicado na categoria de Melhor Filme Internacional. No Brasil, o Critics Choice Awards será transmitido ao vivo simultaneamente pelo canal TNT e pelo streaming HBO Max. A cerimônia ocorre no dia 4 de janeiro de 2026.