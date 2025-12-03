'O agente secreto' é indicado a Melhor Filme Internacional no Spirit Awards
Longa de Kleber Mendonça Filho está em cartaz em BH. Premiação é a mais importante da indústria cinematográfica e da televisão independente. Confira
O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, aposta brasileira para o Oscar 2026, foi indicado a Melhor Filme Internacional no Spirit Awards, importante premiação do cinema e da televisão independente. O longa está em cartaz em Belo Horizonte.
"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional neste ano, não chegou a ser selecionado para o Spirit na temporada de premiações.
O longa protagonizado por Wagner Moura compete com "Sirât", de Oliver Laxe, vencedor do prêmio do Júri em Cannes; com o palestino "All that's left of you"; o zambiano "On becoming a guinea fowl"; e o colombiano "A poet". A premiação acontece em 15 de fevereiro.
Confira abaixo todos os indicados ao Spirit Awards:
Melhor Filme Internacional
(Prêmio concedido ao diretor)
"All that's left of you" (Palestina, Jordânia, Alemanha, Chipre)
Diretor: Cherien Dabis
"On becoming a guinea fowl" (Zâmbia, Reino Unido, Irlanda)
Diretor: Rungano Nyoni
"A poet" (Colômbia)
Diretor: Simón Mesa Soto
"O agente secreto" (Brasil)
Diretor: Kleber Mendonça Filho
"Sirat" (Espanha)
Diretor: Oliver Laxe
Melhor longa-metragem
"Peter Hujar's day"
"The plague"
"Sorry, baby"
"Sonhos de trem"
"Twinless"
Melhor primeiro longa-metragem
(Prêmio concedido ao diretor e produtor)
"Blue sun palace"
"Dust bunny"
"East of wall"
"Lurker"
"One of them days"
Prêmio John Cassavetes
(Concedido ao melhor longa-metragem feito por menos de US$ 1 milhão. Prêmio concedido ao roteirista, diretor e produtor)
"The Baltimorons"
"Boys go to Jupiter"
"Eephus"
"Esta Isla (This Island)"
"Familiar touch"
Melhor Direção
Clint Bentley, "Sonhos de trem"
Mary Bronstein, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"
Lloyd Lee Choi, "Lucky Lu"
Ira Sachs, "Peter Hujar's day"
Eva Victor, "Sorry, baby"
Melhor Roteiro
Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, "Splitsville"
Angus MacLachlan, "A little prayer"
James Sweeney, "Twinless"
Christian Swegal, "Sovereign"
Eva Victor, "Sorry, baby"
Melhor Primeiro Roteiro
Andrew DeYoung, "Friendship"
Elena Oxman, "Outerlands"
Alex Russell, "Lurker"
Syreeta Singleton, "One of them days"
Constance Tsang, "Blue sun palace"
Melhor Performance Principal
Everett Blunck, "The plague"
Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"
Kathleen Chalfant, "Familiar touch"
Chang Chen, "Lucky Lu"
Joel Edgerton, "Sonhos de trem"
Dylan O'Brien, "Twinless"
Keke Palmer, "One of them days"
Théodore Pellerin, "Lurker"
Tessa Thompson, "Hedda"
Ben Whishaw, "Peter Hujar's day"
Melhor Performance Coadjuvante
Naomi Ackie, "Sorry, baby"
Zoey Deutch, "Nouvelle Vague"
Kirsten Dunst, "Roofman"
Rebecca Hall, "Peter Hujar's day"
Nina Hoss, "Hedda"
Jane Levy, "A little prayer"
Archie Madekwe, "Lurker"
Kali Reis, "Rebuilding"
Jacob Tremblay, "Sovereign"
Haipeng Xu, "Blue sun palace"
Melhor Performance Revelação
Liz Larsen, "The Baltimorons"
Misha Osherovich, "She's the he"
Kayo Martin, "The plague"
SZA, "One of them days"
Tabatha Zimiga, "East of wall"
Melhor Cinematografia
Alex Ashe, "Peter Hujar's day"
Norm Li, "Blue sun palace"
David J. Thompson, "Warfare"
Adolpho Veloso, "Sonhos de trem"
Nicole Hirsch Whitaker, "Dust bunny"
Melhor Edição
Ben Leonberg, "Good boy"
Carson Lund, "Eephus"
Fin Oates, "Warfare"
Sara Shaw, "Splitsville"
Sofía Subercaseaux, "The testament of Ann Lee"
Prêmio Robert Altman
(Prêmio concedido ao diretor, diretor de elenco e elenco do conjunto de um filme)
"The long walk"
Diretor: Francis Lawrence
Diretor de Elenco: Rich Delia
Elenco do Conjunto: Judy Greer, Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson, Tut Nyuot, Joshua Odjick, Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing
Melhor Documentário
(Prêmio concedido ao diretor e produtor)
"Come see me in the good light"
"Endless cookie"
"My undesirable friends: Part I – Last air in Moscow"
"The perfect neighbor"
"The tale of Silyan"
Prêmio dos Produtores
(Reconhece um produtor emergente que demonstra criatividade, tenacidade e visão para produzir filmes independentes de qualidade com recursos altamente limitados. Inclui uma bolsa de US$ 25 mil)
Emma Hannaway
Luca Intili
Tony Yang
Prêmio Alguém para Observar
(Reconhece um cineasta talentoso com uma visão singular que ainda não recebeu o reconhecimento apropriado. Inclui uma bolsa de $25.000)
Tatti Ribeiro, diretor de "Valentina"
Neo Sora, diretor de "Happyend"
Annapurna Sriram, diretor de "Fucktoys"
Prêmio Mais Verdadeiro Que Ficção
(Apresentado a um diretor emergente de longas-metragens de não-ficção que ainda não recebeu reconhecimento significativo. Inclui uma bolsa de $25.000)
Tony Benna, diretor de "André is an idiot"
Rajee Samarasinghe, diretor de "Your touch makes others invisible"
Brittany Shyne, diretor de "Seeds"
Melhor Nova Série Não-roteirizada ou Documental
(Prêmio concedido ao criador, produtor executivo e co-produtor executivo)
"Citizen nation"
"Hurricane Katrina: Race against time"
"Pee-wee as himself"
"Seen & Heard: The history of black television"
"Vow of silence: The assassination of Annie Mae"
Melhor Nova Série Roteirizada
(Prêmio concedido ao criador, produtor executivo e co-produtor executivo)
"Adolescência"
"Common side effects"
"Forever"
"Mr moverman"
"North of north"
Melhor Performance Principal em Nova Série Roteirizada
Sydney Chandler, "Alien: Earth"
Stephen Graham, "Adolescência"
Ethan Hawke, "The Lowdown"
Lennie James, "Mr loverman"
Anna Lambe, "North of north"
Lola Petticrew, "Say nothing"
Seth Rogen, "The studio"
Lovie Simone, "Forever"
Michelle Williams, "Dying for sex"
Noah Wyle, "The pitt"
Melhor Performance Coadjuvante em Nova Série Roteirizada
Ariyon Bakare, "Mr loverman"
Babou Ceesay, "Alien: Earth"
Sharon D. Clarke, "Mr loverman"
Taylor Dearden, "The Pitt"
Erin Doherty, "Adolescência"
Stephen McKinley Henderson, "A man on the inside"
Poorna Jagannathan, "Deli boys"
Xosha Roquemore, "Forever"
Jenny Slate, "Dying for sex"
Ben Whishaw, "Black doves"
Melhor Performance Revelação em Nova Série Roteirizada
Asif Ali, "Deli boys"
Wally Baram, "Overcompensating"
Owen Cooper, "Adolescência"
Michael Cooper Jr., "Forever"
Ernest Kingsley Junior, "Washington black"
Melhor Elenco do Conjunto em Nova Série Roteirizada
"Chief of war"
Elenco do Conjunto: Charlie Brumbly, Luciane Buchanan, Cliff Curtis, Brandon Finn, Moses Goods, Te Ao o Hinepehinga, Benjamin Hoetjes, Siua Ikale'o, Keala Kahuanui-Paleka, Mainei Kinimaka, Kaina Makua, Jason Momoa, Temuera Morrison, Te Kohe Tuhaka, James Udom