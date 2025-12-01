Atores em ascensão: 5 novos talentos de Hollywood para você conhecer

Hollywood está sempre se renovando, e uma nova geração de talentos está conquistando o público cada vez mais. Artistas que estrearam recentemente vêm ganhando destaque com atuações marcantes em filmes e séries de sucesso. Eles prometem ser os próximos grandes nomes da indústria.

Se você gosta de acompanhar quem está brilhando no cinema e no streaming, a reportagem preparou uma lista com cinco nomes que estão em ascensão. Saiba quem são e onde encontrá-los para não perder nenhum trabalho importante desses futuros gigantes da atuação.

Paul Mescal

O ator irlandês chamou a atenção do mundo na série “Pessoas normais” (2020). Sua atuação sensível lhe abriu portas para projetos maiores. Em seguida, ele conquistou uma indicação ao Oscar por seu trabalho no drama “Aftersun” (2022).

Mescal também interpretou o protagonista de “Gladiador 2”, uma das sequências mais aguardadas. Com um talento inegável para papéis complexos, ele se firma como um dos atores mais promissores de sua geração.

Ayo Edebiri

Ayo se destaca cada vez mais, seja na comédia ou no drama. A atriz se tornou um fenômeno com sua performance na série “O urso”, que lhe rendeu prêmios como o Emmy e o Globo de Ouro. Seu carisma e timing cômico a transformaram em uma das atrizes mais requisitadas do momento.

Além da série de sucesso, ela também emprestou sua voz para a animação “As tartarugas ninja: caos mutante” (2023) e participou da comédia adolescente “Bottoms” (2023). Com vários projetos em andamento, seu nome continuará em alta.

Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine virou o queridinho das comédias românticas modernas. Ele estrelou sucessos como “Vermelho, branco e sangue azul” (2023), no Prime Video, e o recente “Uma ideia de você” (2024), ao lado da atriz consolidada Anne Hathaway.

Sua versatilidade permite que explore o drama e a comédia, e seu apelo com o público jovem o coloca em uma posição de destaque. Ele também participou da série histórica “Mary & George”, mostrando que pode assumir papéis mais profundos.

Rachel Zegler

Rachel Zegler teve uma estreia de cinema impressionante como a protagonista de “Amor, sublime amor” (2021), dirigido por Steven Spielberg. Sua voz e talento para a atuação a lançaram para o estrelato. Desde então, ela não parou mais.

A atriz também assumiu o papel principal em “Jogos Vorazes: a cantiga dos pássaros e das serpentes” (2023), consolidando ainda mais sua imagem. Seu último grande feito foi interpretar a Branca de Neve na nova adaptação da Disney.

Mike Faist

Depois de uma carreira na Broadway, Mike Faist fez uma transição para o cinema. O ator também se destacou por “Amor, sublime amor” (2021) e, mais recentemente, brilhou como um dos protagonistas do filme “Rivais” (2024), ao lado de Zendaya e Josh O'Connor.

Sua capacidade de interpretar personagens intensos e ambíguos o torna um ator fascinante de assistir. A performance em “Rivais” foi amplamente elogiada, e tudo indica que projetos ainda mais desafiadores estão em seu futuro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata