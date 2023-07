Filme de Luca Guadagnino com Zendaya abrirá Festival de Veneza

436

"Challengers", um filme de Luca Guadagnino com Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist, vai abrir a 80ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que acontecerá de 30 de agosto a 9 de setembro, anunciou a organização nesta quinta-feira (6).



O diretor italiano de "Me chame pelo seu nome" (2017), que levou o ator franco-americano Timothée Chalamet ao estrelato, "enfrenta com leveza e coragem temas como o amor, a amizade e a rivalidade masculina" neste filme, "dando vida a um espetáculo cativante e comovente", destacou o diretor do Festival, Alberto Barbera, citado em um comunicado.



A jovem atriz americana Zendaya, estrela em ascensão de Hollywood, interpreta Tashi Duncan em "Challengers", uma ex-estrela do tênis que se tornou treinadora e é casada com um campeão em declínio que deve enfrentar Patrick - seu ex-melhor amigo e ex-noivo de Tashi.



Patrick é interpretado por Josh O'Connor ("The Crown"), e o marido de Tashi Duncan, por Mike Faist ("Amor, Sublime Amor").



O filme será exibido na quarta-feira, 30 de agosto, no grande salão do Palazzo del Cinema, no Lido de Veneza, durante a noite de abertura do festival.



A música do filme foi produzida por Trent Reznor e Atticus Ross.



Luca Guadagnino disse que está "muito emocionado" em abrir o Festival com esta "história moderna e poderosa, cheia de energia, juventude e amor".



"Para mim, enquanto cineasta, abrir o festival é um sonho virando realidade", acrescentou o diretor, também citado no comunicado.



O filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures, enquanto a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) e a Amazon Studios serão responsáveis pela distribuição no território americano.



Luca Guadagnino, de 51 anos, já esteve presente no Lido em 2022 com "Até os ossos", um filme de terror romântico - com Timothée Chalamet - que lhe concedeu um Leão de Prata de melhor diretor.