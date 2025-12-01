Hebe Camargo na 'Playboy' aos 62 anos? Quase aconteceu
Jornalista Juca Kfouri revelou como tentou convencer a apresentadora; história teve flores, bombons e até um selinho no programa do SBT
Uma das mais icônicas apresentadoras da TV brasileira, Hebe Camargo (1929-2012), quase foi capa da revista "Playboy" aos 62 anos. A revelação foi feita pelo jornalista Juca Kfouri, no podcast “Estrelas da Capa: as Histórias da Playboy”, divulgado nesta segunda (1/12).
Em 1991, Kfouri dirigia a revista publicada pela Editora Abril e conduziu pessoalmente a negociação para ter a estrela em um ensaio nu. No programa, produzido pelo UOL, o jornalista detalhou a estratégia que usou para tentar convencer a então apresentadora do SBT a tirar a roupa para a publicação masculina.
Para cativar Hebe, o jornalista apostou em uma abordagem gentil e clássica. Ele enviou flores e bombons, buscando criar um clima de admiração e respeito. A ideia era mostrar que o convite era um reconhecimento de sua beleza e importância, e não apenas uma proposta comercial.
Kfouri também garantiu à apresentadora que o ensaio fotográfico seria tratado com elegância. Ele prometeu um trabalho de bom gosto, com o uso de lenços e outros acessórios para manter a sofisticação das imagens. "Não se preocupe. Você é uma mulher muito bonita", disse ele, na ocasião.
Convite para sentar no sofá e negativa
A estratégia quase funcionou. Encantada com o convite e a atenção, Hebe Camargo convidou Juca Kfouri para participar de seu programa, um dos sofás mais famosos da televisão brasileira. Durante a entrevista, um momento inusitado marcou o encontro e demonstrou a cumplicidade entre os dois.
"Fui convidado para sentar no sofá da Hebe. Quando cheguei lá, ela me deu um selinho", relembrou o jornalista durante sua participação no podcast. O gesto, transmitido ao vivo, selou a boa relação que havia se estabelecido durante as conversas.
No programa, a própria apresentadora confessou que o convite da "Playboy" havia melhorado sua autoestima. Hebe contou que, em casa, chegava a simular poses sensuais em frente ao espelho, considerando que poderia realmente fazer um ensaio bonito e de impacto.
Apesar da aproximação e da aparente disposição da estrela, o projeto nunca se concretizou. "Ela cogitou fazer", afirmou Kfouri. No entanto, Hebe Camargo nunca chegou a estampar a capa da revista, e a história se tornou um dos "quases" mais famosos da publicação no Brasil.
