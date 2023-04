'Playboy' com ministra da França na capa vende 100 mil cópias em 3 horas

Ministra estrelou capa da revista dedicada a ensaios eróticos e artigos jornalísticos (foto: Reprodução/Playboy)

A nova edição da revista Playboy da França, que traz na capa Marlène Schiappa, ministra da Economia Social do país, teve mais de 100 mil exemplares vendidos em apenas três horas. Em publicação no Twitter, a ministra declarou estar “defendendo o direito das mulheres de fazer o que quiserem com seus corpos: em todos os lugares e o tempo todo". "Na França, as mulheres são livres. Se isso incomoda os retrógrados e hipócritas ou não”, escreveu.









Em termos comparativos, as vendas mensais da Playboy na França são de aproximadamente 30 mil cópias. Diante do sucesso de vendas da revista com a ministra na capa, a Playboy resolveu colocar mais 60 mil exemplares à venda na quinta-feira (20/4).