Grandes shows internacionais e festivais confirmados no Brasil para 2026

O ano de 2026 promete uma agenda musical marcante para o Brasil, movimentando fãs de todos os estilos em shows e eventos de música diversos.

Com grandes festivais e turnês de peso já confirmados, a expectativa é alta para os eventos que desembarcam no país nos próximos meses, com opções que vão do pop ao rock.

Principais Festivais

Lollapalooza Brasil

O festival abre a temporada nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up já anunciado conta com nomes como Tyler, the Creator, Lorde, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones etc.

Monsters of Rock

Dedicado aos fãs de rock pesado, o evento acontece no dia 4 de abril no Allianz Parque, em São Paulo, e terá o Guns N' Roses como sua principal atração. O evento também terá shows de Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme.

Rock in Rio

A Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, recebe o festival nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. O line-up não foi divulgado integralmente, mas entre os primeiros confirmados estão Elton John, Gilberto Gil, e o grupo de k-pop Stray Kids. A venda do Rock in Rio Card tem início em 9 de dezembro.

Turnês Internacionais

Além dos festivais, o Brasil será palco para aguardadas turnês de artistas globais. Confira as principais datas já anunciadas:

Doja Cat: 5 de fevereiro, no Suhai Music Hall, em São Paulo.

My Chemical Romance: a banda retorna ao país em fevereiro, com show no Allianz Parque, em São Paulo.

Bad Bunny: o astro se apresenta nos dias 20 e 21 de fevereiro, também no Allianz Parque.

AC/DC: após mais de uma década, a lendária banda de rock volta ao Brasil para três shows no Estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março.

The Weeknd: o artista tem duas paradas no país: dia 26 de abril no Rio de Janeiro e nos dias 30 de abril e 1º de maio em São Paulo, com participação especial da cantora Anitta.

