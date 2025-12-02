Assine
CINEMA

'O agente secreto' é premiado por associação dos críticos de Nova York

O filme de Kleber Mendonça Filho, em cartaz nos cinemas brasileiros, foi eleito Melhor Filme Internacional nesta terça (2/12)

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
02/12/2025 15:55

Wagner Moura em foto de divulgação de 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em foto de divulgação de 'O Agente Secreto' crédito: Victor Juca/Divulgação

Nesta terça (2/12), "O agente secreto", o filme de Kleber Mendonça Filho, venceu a categoria de Melhor Filme Internacional no New York Film Critics Circle Award (NYFCC), prêmio organizado por associação de críticos de Nova York.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do prêmio. Wagner Moura, que interpreta o protagonista Armando, também levou o prêmio de Melhor Ator

"Uma grande notícia, I need a drink (eu preciso de uma bebida, em tradução livre)", brincou o diretor nas redes sociais após o anúncio.

Na segunda, o filme recifense também concorreu ao prêmio de Melhor Roteiro Original no Gotham Awards, prêmio que inicia a temporada de premiações deste ano. No entanto, o filme perdeu o troféu para "Foi apenas um acidente", longa franco-iraniano-luxemburguês, dirigido e roterizado por Jafar Panahi.

