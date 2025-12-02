'O agente secreto' é premiado por associação dos críticos de Nova York
O filme de Kleber Mendonça Filho, em cartaz nos cinemas brasileiros, foi eleito Melhor Filme Internacional nesta terça (2/12)
compartilheSIGA
Nesta terça (2/12), "O agente secreto", o filme de Kleber Mendonça Filho, venceu a categoria de Melhor Filme Internacional no New York Film Critics Circle Award (NYFCC), prêmio organizado por associação de críticos de Nova York.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- 'O Agente Secreto' está entre favoritos ao Oscar da revista The Hollywood Reporter
- Maria Fernanda Cândido comenta chance de 'O agente secreto' no Oscar
- Wagner Moura celebra escolha de ‘O agente secreto’ na disputa do Oscar
O anúncio foi feito pelas redes sociais do prêmio. Wagner Moura, que interpreta o protagonista Armando, também levou o prêmio de Melhor Ator.
Leia Mais
"Uma grande notícia, I need a drink (eu preciso de uma bebida, em tradução livre)", brincou o diretor nas redes sociais após o anúncio.
O Agente Secreto MELHOR FILME INTERNACIONAL @nyfcc Grato. Uma grande notícia. I need a drink. ♥????? https://t.co/w4bfhLKQAL— Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) December 2, 2025
Na segunda, o filme recifense também concorreu ao prêmio de Melhor Roteiro Original no Gotham Awards, prêmio que inicia a temporada de premiações deste ano. No entanto, o filme perdeu o troféu para "Foi apenas um acidente", longa franco-iraniano-luxemburguês, dirigido e roterizado por Jafar Panahi.