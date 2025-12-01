'O Agente Secreto' perde melhor roteiro original no Gotham Awards
'Foi Apenas um Acidente' venceu prêmio e filme internacional
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Gotham Awards 2025 teve acontece nesta segunda-feira, em Nova York, nos Estados Unidos, e inaugura a nova temporada de premiações do mundo do cinema. O evento, dedicado ao cinema independente, acontece no Cipriani Wall Street e tem transmissão ao vivo pelo YouTube da organização.
Os brasileiros torcem por "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho. O filme perdeu o prêmio de melhor roteiro original para "Foi Apenas um Acidente" e concorre a melhor atuação protagonista, pelo papel de Wagner Moura. O longa é a aposta do Brasil para o Oscar de 2026 e o ator ainda participará da cerimônia como um dos apresentadores da noite.
Na disputa pelos prêmios principais, os destaques são longas como "Uma Batalha Após a Outra", do diretor Paul Thomas Anderson, "Bugonia", de Yorgos Lanthimos, "Hamnet", da vencedora do Oscar Chloé Zhao, "Sorry, Baby", da diretora Eva Victor, entre outras produções.
Já no páreo pelo troféu de melhor filme internacional, do qual "O Agente Secreto" ficou de fora, apesar das expectativas, estão "Foi Apenas um Acidente", do iraniano Jafar Panahi, "No Other Choice", de Park Chan-wook, "Nouvelle Vague", de Richard Linklater, "Ressurection", de Bi Gan, e "O Som da Queda", de Mascha Schilinski.
Vale lembrar que a categoria disputada por Moura não é dividida por gênero. Por isso, ele concorre ao lado de artistas como Jessie Buckley, por "Hamnet", Lee Byung-hun, por "No Other Choice", Jennifer Lawrence, por "Morra, Amor", Josh O'Connor, por "The Mastermind", e Amanda Seyfried, por "O Testamento de Ann Lee", entre outros.
Veja a lista das principais categorias do Gotham Awards 2025.
Melhor Filme
'A Leste de Wall' 'Bugonia' 'Familiar Touch' 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet' 'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você' 'Sonhos de Trem' 'Lurker' 'Uma Batalha Após a Outra' 'Sorry, Baby' 'O Testamento de Ann Lee'
Melhor Filme Internacional
'Foi Apenas um Acidente' 'No Other Choice' 'Nouvelle Vague' 'Resurrection' 'O Som do Caos'
Melhor Documentário
'A 2000 metros de Andriivka' 'BLKNWS: Termos & Condições' 'Meus Amigos Indesejáveis: Parte I - Último Ar em Moscou' 'A Vizinha Perfeita' 'Coloque Sua Alma na Mão e Caminhe'
Melhor Direção
Mary Bronstein, por 'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você' Jafar Panahi, por 'Foi Apenas um Acidente' Kelly Reichardt, por 'The Mastermind' Paul Thomas Anderson, 'Uma Batalha Após A Outra' Oliver Laxe - 'Sirât'
Melhor Roteiro Original
'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você', Mary Bronstein 'O Agente Secreto', Kleber Mendonça Filho 'Sorry, Baby', Eva Victor 'O Som da Queda', Louise Peter, Mascha Schilinski 'Foi Apenas um Acidente', Jafar Panahi (Vencedor)
Melhor Roteiro Adaptado
'No Other Choice', Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar 'Uma Batalha Após a Outra', Paul Thomas Anderson 'Pillion', Harry Lighton 'Preparação para a Próxima Vida', Martyna Majok 'Sonhos de Trem', Clint Bentley, Greg Kwedar
Melhor Atuação Protagonista
Jessie Buckley, 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet' Lee Byung-hun, 'No Other Choice' Rose Byrne, 'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você' Sopé Dìrísù, 'A Sombra do Meu Pai' Ethan Hawke, 'Blue Moon' Jennifer Lawrence, 'Morra Amor' Wagner Moura, 'O Agente Secreto' Josh O'Connor, 'The Mastermind' Amanda Seyfried, 'O Testamento de Ann Lee' Tessa Thompson, 'Hedda'
Melhor Atuação Coadjuvante
Benicio Del Toro, 'Uma Batalha Após A Outra'
Jacob Elordi, 'Frankenstein'
Inga Ibsdotter Lilleaas, 'Valor Sentimental'
Indya Moore, 'Pai Mãe Irmã Irmão'
Wunmi Mosaku,'Pecadores'
Adam Sandler, 'Jay Kelly'
Andrew Scott, 'Blue Moon'
Alexander Skarsgård, 'Pillion'
Stellan Skarsgård, 'Valor Sentimental'
Teyana Taylor, 'Uma Batalha Após A Outra'