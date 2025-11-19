Oscar 2026: além de Wagner Moura, quem pode disputar prêmio de Melhor Ator

Especulações e palpites para o Oscar 2026 movimentam Hollywood, e o ator brasileiro Wagner Moura está se destacando na corrida pela disputa da estatueta de Melhor Ator. Sua atuação em “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, já rendeu a ele o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes de 2025, onde o longa também ganhou como Melhor Direção.

A performance de Moura é descrita como complexa, consolidando sua carreira internacional e dando visibilidade para o Brasil na Academia, em um momento histórico para o cinema nacional após o sucesso de “Ainda estou aqui”. Além da categoria de atuação, “O agente Secreto” é um forte candidato a Melhor Filme Internacional.

Apesar do destaque de Wagner Moura, a disputa pela estatueta promete ser acirrada. Segundo as primeiras previsões de publicações especializadas como The Hollywood Reporter e Variety, grandes estrelas de Hollywood estão no páreo. As indicações do Oscar serão divulgadas no dia 22 de janeiro de 2026. Já a cerimônia está marcada para 15 de março.

Quem são os possíveis candidatos a Melhor Ator, além de Wagner Moura?

Embora a lista final seja definida apenas no início de 2026, os nomes abaixo são os mais cotados para enfrentar Wagner Moura, com base nas análises de novembro de 2025. Confira os principais atores e seus respectivos papéis:

Timothée Chalamet em “Marty Supreme” : Chalamet interpreta um campeão de tênis de mesa dos anos 1950 em uma cinebiografia que promete explorar tanto o talento quanto a personalidade do artista.

Leonardo DiCaprio em “Uma batalha após a outra” : no novo filme de Paul Thomas Anderson, DiCaprio vive um personagem complexo, que busca ajuda de outros revolucionários para resgatar sua filha.

Michael B. Jordan em “Pecadores” : dirigido por Ryan Coogler, Jordan entrega uma atuação visceral como dois gêmeos em busca de redenção, em um drama que já é apontado como um dos mais impactantes do ano.

George Clooney em “Jay Kelly” : sob a direção de Noah Baumbach, Clooney interpreta um astro de cinema em uma comédia dramática, papel que pode lhe render mais um reconhecimento por sua versatilidade.

Ethan Hawke em “Blue moon”: considerado a maior ameaça em busca da estatueta, Hawke vive um músico de jazz em decadência em um drama independente que tem recebido elogios da crítica por sua performance sensível e transformadora.

