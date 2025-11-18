‘O agente secreto’ conquista prêmios e se prepara para o Globo de Ouro

O longa “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, segue se destacando nos cinemas e angariando premiações. No Brasil, o filme se aproxima da marca de 700 mil espectadores, e, no cenário internacional, o vencedor de quatro prêmios em Cannes tem feito sucesso nas premiações.

A produção venceu o Prêmio da Crítica no Key West Film Festival e a categoria de Melhor Fotografia no Festival Internacional de Cinema de Estocolmo. Para reforçar a campanha em Hollywood, o diretor, a produtora Emilie Lesclaux e o protagonista Wagner Moura participaram do Governors Awards, evento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em Los Angeles, nesse domingo (16/11).

Campanha para o Globo de Ouro

Nesta quarta-feira (19/11), o filme será disponibilizado nas plataformas de votação do Globo de Ouro e do Critic's Choice Awards. Na quinta (20/11), uma coletiva de imprensa será realizada para os membros do Globo de Ouro, com entrevistas com Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura.

Para críticos, associações de cinema e imprensa, sessões adicionais também estão agendadas em Los Angeles e Nova York. A ação é uma parceria entre as distribuidoras Neon e Mubi, que buscam ampliar a visibilidade do longa antes de sua estreia comercial na América do Norte, que começa em Nova York no dia 26 de novembro.

Com as novas conquistas, “O agente secreto” já acumula 20 prêmios internacionais. Wagner Moura também será homenageado por sua atuação com o Prêmio de Atuação no Indiewire Honors, em dezembro, e com o Virtuoso Award no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, em 2026.

A MK2 é responsável pela comercialização internacional dos direitos de exibição e a distribuição global do filme já está garantida em mais de 90 países, incluindo grandes mercados como China, México e Coreia do Sul. A estreia na França está marcada para 17 de dezembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O agente secreto” é uma coprodução entre a brasileira CinemaScópio, a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. No Brasil, a distribuição é da Vitrine Filmes, com patrocínio da Petrobras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata