LUTO NA MÚSICA

Velório de Jards Macalé reúne amigos e familiares no Rio de Janeiro

Músico faleceu nessa segunda-feira (17/11), aos 82 anos, após complicações de saúde. Cerimônia de despedida acontece no Palácio Gustavo Capanema

MARIANA MOREIRA
MARIANA MOREIRA
Repórter
18/11/2025 13:06 - atualizado em 18/11/2025 13:07

Jards Macalé enfrentava problemas pulmonares e renais e morreu no último dia 17 de novembro
Jards Macalé enfrentava problemas pulmonares e renais e morreu nessa segunda-feira (17/11) crédito: Instagram/ Reprodução

FOLHAPRESS - O corpo do músico Jards Macalé é velado, na manhã desta terça-feira (18/11), na sala Sidney Muller, no Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio de Janeiro, com a presença de amigos e familiares, como a viúva, a cineasta Rejane Zilles. Também compareceram o pintor e fotógrafo Carlos Vergara e o ator Luís Miranda.

A cerimônia começou às 10h e segue até as 15h. Em seguida, às 16h, acontece o sepultamento, no Cemitério São João Batista, na Zona Sul da cidade.

Ao lado do caixão, sobre uma mesa, foi feito um altar com itens, como bonés e chapéus, um par de tênis All-Star vermelho e os característicos óculos do artista, um dos mais transgressores da MPB nas últimas décadas, bem como discos e um pôster.

Macalé, morto nessa segunda (17/11), aos 82 anos, estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde o dia 1º de novembro. Ele enfrentava complicações nos pulmões e teve uma parada cardíaca em decorrência de uma infecção generalizada e uma insuficiência renal.

Uma das últimas aparições de Macalé nos palcos ocorreu no fim de setembro, no festival carioca Doce Maravilha. O músico levou o público, ainda tímido, à emoção, apresentando as canções de seu disco homônimo de 1972. Lançado no período mais repressivo da ditadura militar, versos como "não me calo", "já comi muito da farinha do desprezo" e "também posso chorar" soam atuais quando entoados por jovens de roupas coloridas.

