O dia em que o ‘imponderável’ encontrou Jards Macalé
Artista multifacetado, Jards Macalé morreu nesta segunda, 17, no Rio de Janeiro
Considerado um dos “malditos” da cultura brasileira, Jards Macalé queria viver, quem sabe, 200 anos. Se morresse antes, encontrando o imponderável, aceitaria. “O imponderável é tão imponderável que é melhor aceitá-lo como imponderável”, brincou com Antonio Abujamra, no “Provocações”, da TV Cultura, em 2012.
Questionado sobre o que faria se chegasse lá, do outro lado, e descobrisse que o que existia era o nada, o compositor e cantor respondeu: “Ou eu adorarei, ou voltarei correndo”.
Abujamra morreria três anos depois da entrevista. E, nessa segunda-feira, 17, o “imponderável” chegou também para Jards Macalé, que morreu aos 82 anos no Rio.
O compositor estava internado em um hospital da Barra da Tijuca tratando uma broncopneumonia. Sofreu uma parada cardíaca. Em seu perfil no Instagram, seus auxiliares contam que ele chegou a acordar de uma cirurgia cantando “Meu nome é Gal”.
A postagem que confirma sua morte é encerrada com uma fala do artista:
“Nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno.”