Banda Front lança o disco 'Zamba', gravado em Abbey Road
Repertório com 10 faixas mescla pop e samba rock, com participação de Roberto Menescal e influências de Jorge Benjor, Novos Baianos e Mutantes
Depois de gravar em estúdios famosos da Alemanha, Holanda e Inglaterra, o grupo Front voltou a Londres para trabalhar no Abbey Road, dos Beatles, por onde passaram Pink Floyd, Adele, Radiohead e Oasis. Com 10 faixas autorais, o álbum “Zamba” (Jasmin Music) está disponível nas plataformas digitais.
O Front é formado por Rodrigo Santos (baixo, violões e vocais), Nani Dias (guitarras, violões e vocais) e Ricardo Palmeira (guitarras e vocais). Também participaram do álbum Ricardo Bacelar (teclados, percussão e vocais) e Christiaan Oyens (bateria e vocais). Roberto Menescal foi o convidado especial na faixa “Anna”.
Rodrigo Santos conta que a gravação foi marcada pelo clima de diversão e colaboração entre amigos de longa data, ligados ao BRock oitentista. “A formação é especial, porque há integrantes de bandas como Barão Vermelho e Hanoi Hanoi, além de músicos que tocaram com Léo Jaime, Lobão, Kid Abelha e Cazuza”, afirma.
Rock e pop misturados, mas com pegada de música brasileira. Assim o baixista define o álbum. “Estávamos querendo fazer algo diferente, mas ainda não havíamos descoberto qual seria o mote”, diz Rodrigo. “Descobrimos algumas canções que eu e Nani tínhamos guardado e perguntei se interessaria fazer algo de 'pop samba rock', Jorge Benjor dos anos 1970.”
O desafio era apresentar releitura do samba rock. “Enfim, tocar 'zamba', mas em Abbey Road. Pudemos mostrar um pouco das nossas influências de Pepeu Gomes, Mutantes, Jorge Benjor, A Cor do Som, Menescal e Moraes Moreira.”
Gravar em Abbey Road foi especial. “É como jogar futebol no Maracanã ou Wembley. O estúdio respira Beatles, Pink Floyd, além de inúmeras bandas históricas que por lá passaram”, compara.
As aventuras do Front
Este é o sexto projeto da banda criada nos anos 1980. “Já gravamos na Alemanha, Holanda e Inglaterra, pois se trata da série ‘As aventuras do Front em estúdios icônicos do mundo’”, diz o baixista, ex-Barão Vermelho.
Front convidou o chileno Christiaan Oyens, que mora em Londres e trabalhou no Brasil. Ele já havia tocado com o grupo no álbum “Metropolis”. “Desta vez, o chamamos para a bateria. Aproveitamos para fazer um show no Cavern Clube, em Liverpool”, conta o baixista.
“Diferentemente dos outros álbuns que a gente gravou em formato de trio, a característica do Front atual, achamos que seria legal uma cena com bateria acústica”, conclui.
“ZAMBA”
>> Álbum da banda Front
>> Jasmin Music
>> 10 faixas
>> Disponível nas plataformas digitais
FAIXA A FAIXA
“Tá que tá beleza”
De Rodrigo Santos, Nani Dias e Ricardo Palmeira
“Sa menina”
De Rodrigo Santos, Nani Dias e Ricardo Palmeira
“Tem gringo em Abbey Road”
De Rodrigo Santos, Nani Dias e Ricardo Palmeira
“Vou comemorar”
De Rodrigo Santos e Guto Goffi
“Retrato do passado”
De Rodrigo Santos, Nani Dias e Ricardo Palmeira
“Nessa ladeira”
De Rodrigo Santos e Ricardo Bacelar
“Em cada esquina”
De Rodrigo Santos, Nani Dias e Ricardo Palmeira
“Anna”
De Rodrigo Santos. Com Roberto Menescal
“O bem que se quer”
De Rodrigo Santos e Roberto Menescal
“Vai que acontece”
De Rodrigo Santos, Nani Dias e Ricardo Palmeira