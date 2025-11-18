Projeto Vozes Vissungueiras resgata vozes ancestrais da Minas negra

Canto de trabalho recolhido pelo filólogo e linguista Ayres da Mata Machado Filho em “O negro e o garimpo em Minas Gerais” (1943), importante registro da contribuição dos escravizados para a cultura brasileira, já está nas plataformas digitais o single “Canto do meio-dia/ Canto VII”. Ele faz parte do álbum “Vozes vissungueiras, Andambi”, com lançamento previsto para 10 de dezembro.

“Andambi” é interpretada por Salloma Salomão e Sérgio Pererê ao lado do coro formado por Graciela Soares, Juçara Marçal, Luciano Mendes, Rita Teles e Tiganá Santana. Gui Braz toca baixo e timbila, xilofone originário do povo chopi de Moçambique. Salomão responde pela percussão e arranjos.

Mata Machado recolheu 65 vissungos, cantos de trabalho nas lavras de diamante do Alto Jequitinhonha. Com direção musical do historiador e multiartista Salloma Salomão, o projeto Vozes Vissungueiras foi idealizado pela produtora Núcleo Coletivo das Artes em parceria com a plataforma Garimpar em Minas Negras Cantos de Diamante e Mukuá – Laboratório de Estudos sobre Vissungos.

Os cantos afro-mineiros de matriz bantu são transmitidos oralmente por gerações nas comunidades quilombolas do Serro e de Diamantina.