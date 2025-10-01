Rio de Janeiro projeta recorde de turistas para alta temporada

O Rio de Janeiro voltou a brilhar no cenário turístico internacional. Entre janeiro e maio de 2025, o estado recebeu mais de 1 milhão de visitantes estrangeiros, segundo a Embratur, número que representa um crescimento expressivo de 52,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O avanço abre espaço para a quebra de novos recordes nos próximos meses, o que já movimenta empresas do setor. Uma delas é a Top Transfer, especializada em transporte de turistas para os principais destinos cariocas. À frente do negócio, Junior de Camargo vê o cenário com otimismo: "Eu apostaria que a próxima vai ser a melhor alta temporada, se bobear, de todos os tempos", afirmou.

O que impulsiona o turismo no Rio de Janeiro?

De acordo com Camargo, a cidade está em evidência mundial não apenas por suas belezas naturais, mas também graças a campanhas de divulgação e eventos de grande impacto, como shows gratuitos em Copacabana. Além disso, a desvalorização do real frente ao dólar e ao euro torna o destino mais acessível para estrangeiros.

Para acompanhar essa onda, a Top Transfer prepara um pacote de investimentos: ampliação da frota com veículos híbridos, novas contratações e a abertura de um escritório físico para agilizar decisões. "Nossa missão é fazer com que as pessoas cheguem aos seus destinos de forma rápida e segura, oferecendo soluções capazes de economizar tempo ou ainda contornar os variados imprevistos a que todos os turistas estão sujeitos", destacou.

Como as empresas estão se adaptando?

Na prática, a ideia é evitar que os clientes enfrentem filas, sol ou chuva durante os deslocamentos. Para isso, a empresa oferece transfer privado direto dos aeroportos do Galeão e Santos Dumont, além de contar com uma equipe fluente em inglês e espanhol.

Outro diferencial é o investimento em informação: vídeos explicativos orientam o turista sobre embarque, veículos e funcionamento do serviço.

Qual o desafio para manter o padrão de excelência?

Segundo Camargo, o erro de muitas empresas é esperar a chegada da alta temporada para se planejar. Ele ressalta que a preparação antecipada é essencial para garantir uma experiência diferenciada ao turista. Parte dessa estratégia inclui campanhas de conscientização ambiental, como o incentivo ao uso reduzido de descartáveis em locais como a Ilha Grande e a limitação no número de passageiros transportados.

Apesar dos desafios de infraestrutura e segurança que o Rio de Janeiro ainda enfrenta, o empresário vê evolução no setor. "Os hotéis, restaurantes e pontos turísticos já estão muito mais preparados. Até os trabalhadores informais perceberam que quanto melhor atenderem, mais vantajoso será o resultado para eles. Existe uma curva crescente de aprendizado", concluiu.