Cidade do Rio, com alma mineira, oferece 'baú de tesouros' aos visitantes

No litoral Sul do Rio de Janeiro, uma joia com alma de Minas Gerais fascina pela sua arquitetura colonial vibrante que emana de seus casarios e ruas de pedra. Com casarões coloridos, igrejas históricas e um cenário preservado do Brasil colonial, a cidade é um mergulho na história. Mas é na sua essência — na energia das festas populares, na culinária caiçara, na hospitalidade dos moradores e no encontro mágico entre o mar e a serra — que revela seu encanto único, cativando todos com sua alma acolhedora e cheia de vida.



Integrante da Estrada Real, Paraty é um dos mais fascinantes caminhos históricos do Brasil, traçado no século 18 para conectar o litoral às riquezas minerais de Minas Gerais. Suas trilhas, pavimentadas com pedras irregulares, testemunham o tráfego e tráfico de ouro, diamantes e tropeiros, marcando a história colonial. Conhecido como Caminho do Ouro, serpenteia por paisagens de tirar o fôlego, entre a Mata Atlântica, cachoeiras e o mar, unindo o charme da cidade portuária às vilas históricas do interior.

Além da arquitetura preservada, como pontes e marcos de pedra, a estrada carrega uma alma viva, repleta de histórias, lendas e a cultura dos povos que por ali passaram. Hoje, é um convite aos viajantes para explorar não só sua beleza cênica, mas também a riqueza cultural e histórica que pulsa em cada curva.

Patrimônio

Paraty é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial pela combinação única de riqueza histórica, beleza natural e biodiversidade. Localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro, entre o mar e a Serra da Bocaina, a cidade preserva um dos conjuntos coloniais mais bem conservados do país. As ruas de pedra, as construções do século 18, os ateliês, as igrejas e os casarões dialogam com um cenário de Mata Atlântica exuberante, ilhas paradisíacas e praias de águas calmas.

Cultura, história, natureza e gastronomia se encontram em perfeita harmonia. O destino oferece experiências que atravessam séculos, conectando tradição e contemporaneidade. Dias que começam no mar, seguem com arte, sabores locais e encerram no centro histórico, entre luzes, música e mesas ao ar livre. Confira o roteiro que preparamos para aproveitar o melhor da cidade.

Dia 1: Passeio de barco com a Néctar Experience Paraty e jantar no Pupus

Navegue pelas águas calmas e transparentes da baía de Paraty, com paradas estratégicas para mergulho, Paraty/Divulgação

Comece a viagem com um passeio de barco exclusivo, operado pela Néctar Experience Paraty, que oferece experiências náuticas personalizadas para quem busca conexão com a natureza. Navegue pelas águas calmas e transparentes da baía de Paraty, com paradas estratégicas para mergulho, contemplação e relaxamento.

Ao retornar, explore as lojinhas e o charme do Centro Histórico antes de encerrar o dia com jantar no Pupus, restaurante que faz parte do Quadrado Mágico e tem como proposta valorizar os ingredientes nativos, especialmente as PANCs, em pratos criativos e surpreendentes.

Finalize com um sorvete artesanal na Miracolo, que desde 1999 conquista moradores e visitantes com gelatos produzidos no melhor estilo italiano. Entre os sabores, destaque para pistache, chocolate belga, gianduia, tangerina, manga, maracujá e os clássicos italianos como stracciatella e nocciola, além de opções veganas, sempre produzidas com ingredientes frescos e sazonais.

Dia 2: Aula de cerâmica, Fugu e passeio pelo centro histórico

antar é no Fugu, restaurante do Quadrado Mágico especializado em culinária japonesa contemporânea Paraty/Divulgação

O segundo dia começa com uma imersão na arte local. A experiência de aula de cerâmica, conduzida pela ceramista Germana, da Fó Cerâmica, permite não apenas aprender as técnicas, mas também se conectar com os saberes manuais que fazem parte da identidade de Paraty.

Aproveite a tarde para caminhar sem pressa pelo Centro Histórico, visitar galerias de arte, descobrir ateliês, lojinhas autorais e apreciar a arquitetura colonial.

À noite, o jantar é no Fugu, restaurante do Quadrado Mágico especializado em culinária japonesa contemporânea, com peixes frescos e pratos que unem técnica, estética e sabor. O menu oferece uma seleção de sashimis, niguiris, pratos quentes e entradas que combinam técnica apurada, ingredientes frescos e estética impecável. O destaque vai para os pescados locais, preparados com criatividade e precisão, em uma experiência que une tradição japonesa e toques autorais.

Dia 3: Spa, visita à cachaçaria e encerramento no Quadrado

momento de bem-estar no Shambhala Spa, que faz parte do Quadrado Mágico Paraty/Divulgação

Reserve a manhã para um momento de bem-estar no Shambhala Spa, que faz parte do Quadrado Mágico. O espaço oferece massagens terapêuticas, ayurvédicas, relaxantes, além de experiências sensoriais e rituais que integram corpo, mente e espírito. Tudo em meio a jardins, natureza e um ambiente pensado para quem busca desacelerar, se reconectar e se presentear com um momento de autocuidado.

Em seguida, a sugestão é visitar uma das tradicionais cachaçarias da região, entender o processo de produção da cachaça artesanal, conhecer os alambiques, degustar diferentes rótulos e vivenciar de perto um dos símbolos da cultura local.



Aproveite o restante do dia para revisitar os ateliês, comprar lembranças ou simplesmente sentar em um dos cafés e observar a vida passar em Paraty.

Onde ficar?

Pausada do Sandy está localizada no coração do Centro Histórico, ocupa um casarão do século 18, totalmente restaurado Paraty/Divulgação



A Pousada do Sandi é um dos endereços mais tradicionais e charmosos de Paraty. Localizada no coração do Centro Histórico, ocupa um casarão do século 18 totalmente restaurado, que preserva elementos originais da arquitetura colonial em equilíbrio com conforto contemporâneo. As suítes são espaçosas, rodeadas por jardins internos e cuidadosamente decoradas, combinando aconchego, história e arte. A estrutura inclui piscina, sauna, academia e áreas de descanso que convidam a desacelerar. O café da manhã é servido no jardim, com opções variadas, ingredientes frescos e toques da gastronomia local. Um refúgio que traduz a essência de Paraty, com hospitalidade impecável e acesso fácil a toda a programação do roteiro.